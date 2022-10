Con más fluidez en las ventas, Plaza Rural reflejó la conformación de un nuevo mercado

Plaza Rural concretó este jueves 6 de octubre un remate “bastante dinámico, con una colocación muy alta”, con muchas categorías superando el 90% y algunas en las que se vendió el 100% de los lotes, “generando nuevas referencias para lo que es el mercado de la reposición”, informó a El Observador Alejandro Zambrano, rematador, integrante del consorcio y director en el escritorio Zambrano & Cía.

Se vendió el 100% en las categorías terneros de menos de 140 kilos, terneros de más de un año enteros, novillos de 2 a 3 años y de más de 3 años y en las vaquillonas de 1 a 2 años.

Resultados finales del remate 255 de Plaza Rural con #plazahereford.



Ya estamos inscribiendo ganados para la edición 256, que se realizará los días 25, 26 y 27 de octubre, con #plazaangus.



🤳Consulte a los escritorios socios. #Plazarural#masoportunidades#mejoresnegocios pic.twitter.com/8gKWEUugm7 — plazarural (@plazarural) October 6, 2022

Previo a este remate, indicó, había un mercado formado, lo que facilitó la venta, la hizo muy fluida con base en nuevos valores, en el entorno de los US$ 2,29 por los terneros, US$ 2,14 y US$ 2,15 para los novillos de 1 a 2 años y los de 2 a 3 años, respectivamente, US$ 1,85 para la vaca y US$ 2,05 para las terneras.

Añadió, en su balance de valores, que las vaquillonas anduvieron muy bien, en el eje de los US$ 2, en tanto lo preñado tuvo menor porcentaje de venta, “lógicamente, porque muchos de los ganados ya son pariciones tardías”, a la vez que en la pieza de cría hubo una colocación muy alta, con una referencia de US$ 370 adecuada al tipo de ganado ofrecido.

“El mercado se ha posicionado en una nueva realidad, de alguna manera generando también más fluidez y dinamismo para hacer los negocios, dentro de estos niveles de precios, tanto en este tipo de negocios como en los negocios de campo”, expresó Zambrano.

Consultado sobre la nueva dinámica dispuesta por el equipo de Plaza Rural, de instaurar en el calendario mensual una mayor cantidad de remates, Zambrano reflexionó: “Hay conformidad, estamos contentos, vamos permitiendo estar más cerca del mercado con eventos más seguidos, esto facilita hacer los negocios, previo al remate de la semana pasada había mucha incertidumbre y eso a veces tranca la operativa, esto de realizar remates más seguidos hace que haya un mejor encuentro entre la oferta y la demanda, es algo que ayuda mucho en los remates de Plaza Rural y que se ve también luego en los negocios que se siguen haciendo en el campo, con la tranquilidad de estar en un mercado que ya se ha formado”.

La próxima subasta de Plaza Rural, la N° 256, está programada para el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de octubre.

Plaza Rural

Remate 255 de Plaza Rural.

La venta 255

Este consorcio de escritorios rurales realizó este jueves 6 su venta N° 255, con una especial Plaza Hereford, apenas una semana después de una subasta que desarrolló al cierre de setiembre.

Esta vez puso a consideración 7.290 vacunos, con ejemplares Hereford certificados, y 698 ovinos.

Se remató desde el hotel Cottage, con la financiación del Banco República y el aprovechamiento de diversas ventajas financieras y herramientas, en una actividad comercial que se pudo seguir en vivo por DirecTV, canales de cable locales e Internet a través de la web de Plaza Rural o las páginas de los escritorios.

Los clientes operaron a través de la central 0800 8122 o por los móviles de los escritorios.

Plaza Rural

Remate 255 de Plaza Rural.