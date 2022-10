Lacalle Pou en la Fiesta de la Agricultura: tractores, asado con cuero y un Quijote

“Luis (Lacalle Pou) vino como un amigo más, como cualquier vecino del campo o la ciudad, no vino como presidente”. Eso resaltó a El Observador Nancy De León, directora del Museo Agrícola “Roberto Fonte” de Carmelo e integrante del colectivo que organizó la 5ª edición de la Fiesta de la Agricultura (mirá la galería de fotos).

Lacalle Pou llegó al mediodía al predio de actividades, ubicado en Colonia Estrella, donde permaneció hasta la tarde.

En su recorrida, además de un clásico: tomarse decenas de selfies, probó asado con cuero en cada lugar donde lo convidaban y se subió a uno de los antiguos tractores que son parte de los tesoros del museo, joyas de la agricultura de mediados del siglo XX que tienen como particularidad haber sido rescatados, restaurados y estar en perfecto funcionamiento.

El Museo Agrícola, también la Fiesta de la Agricultura, fueron creaciones de Roberto Fonte, un tallerista y mecánico apasionado por los tractores y herramientas del campo.

Fonte falleció en 2021 y, dada la restricción de actividades por la pandemia de covid, no pudo ver concretados algunos sueños que su esposa Nancy, su hijo Michael y un grupo de amigos sí lograron cumplir: este año varias piezas del museo fueron exhibidas en la Expoactiva Nacional en Soriano y en la Expo Prado en Montevideo y tras dos años volvió la Fiesta de la Agricultura, en un predio nuevo, más grande, con más gente que nunca y con la frutilla de la torta: la presencia del presidente de la República.

Fonte lo había invitado para la cuarta edición, previo a la pandemia, pero Lacalle Pou tenía una intensa agenda por la campaña electoral y no pudo participar, por lo tanto al concurrir ahora le hizo realidad otro sueño a los anfitriones.

Presidencia

Nancy De León hizo de guía durante la recorrida del presidente.

“Luis llegó distentido, no anduvo a las corridas, disfrutó, me buscó para que lo guiara y me hizo muchas preguntas sobre cuánto tiempo llevaba organizar todo esto, se preocupó por la historia del museo, preguntó de qué año era cada tractor, la verdad es que nos emocionó cuando nos dijo que todo esto del museo y de la fiesta no se podía perder por ninguna razón y creo que él la pasó muy lindo”, dijo Nancy.

S. Ramallo - Fiesta de la Agricultura

La entrega del Quijote.

El Quijote

Lacalle Pou se fue de la fiesta con un obsequio especial, una pieza elaborada por un artesando carmelitano, en hierro sobre base de madera, con la imagen del Quijote.

Nancy explicó el objetivo del obsequio: “Es un regalo para homenajear a la vez a dos quijotes, porque Roberto Fonte fue eso, un peleador contra molinos de viento para rescatar del olvido maquinaria y herramientas del campo, para preservar esos tesoros para las siguientes generaciones, y el presidente vaya si ha tenido que ser un quijote en estos años para gobernar con todo lo que le ha pasado y le pasa, por ejemplo todo lo de la pandemia”.

Presidencia

Michael Fonte y Luis Lacalle Pou probando el John Deere viñatero.

El presidente, en un momento, se subió a un viejo John Deere modelo M, un tractor viñatero, para hacer una recorrida por el predio. “El tractor lo manejó Michael, nadie mejor que él, el hijo de Roberto, la idea era que lo maneje el presidente porque es un tractor muy noble y sencillo, pero riendo nos dijo que no quería chocar y entonces se sentó junto a mi hijo y así anduvo”.

Presidencia

Lacalle Pou con Hugo Piva, carmelitano, expositor del mejor conejo en la reciente Expo Prado.

Lacalle Pou también estuvo un buen rato recorriendo la zona donde cabañeros exhibían animales de distintas especies, especialmente en el sector de los conejos donde, según contó Nancy, cumplió con visitar a los cabañeros cunicultores dado que no le había dado el tiempo para ir a su galpón en la Rural del Prado. Estuvo un buen rato hablando de la cría con Hugo Piva, carmelitano, dueño de la cabaña Los Viejos y expositor del mejor ejemplar de los más de 200 conejos que participaron en las calificaciones de la reciente Expo Prado.

En cada rincón del predio el presidente, desde que llegó, se encontró con mucha gente conocida, recibió obsequios, hizo consultas puntuales ante algunos planteos y se dio un apretado abrazo con el intendente de colonia, Carlos Moreira.

S. Ramallo - Fiesta de la Agricultura

El abrazo de Lacalle Pou con el intendente, Carlos Moreira.

La Fiesta de la Agricultura se realizó en un predio de 5 hectáreas, sobre la ruta 97, a la alura del km 260. Como cada jornada del viernes 30 de setiembre al domingo 2 de octubre estuvo el predio completo de gente, con autos estacionados por varios kilómetros a los costados del acceso, es imposible calcular el público, pero fueron decenas de miles los que asistieron en total.

“En algún momento, me asustó la cantidad de gente, cuando ví las imágenes de un dron eran miles y miles”, comentó Nancy.

Hubo de todo: jinetedas, gastronomía criolla, desfile de caballería gaucha, pero también desfile y demostración de uso con maquinaria y herramientas agrícolas, también exhibición de motos, autos, camionetas y camiones antiguos, una gran feria comercial y espectáculos artísticos.

Considerando el valor que tiene todo lo involucrado en el museo y en la fiesta, esta actividad se realiza siempre coincidiendo con las actividades del Día del Patrimonio.