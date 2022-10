Detienen a histórico narco en Livramento: tenía secuestrada a su exmujer

La Policía brasileña logró ubicar en Santana do Livramento a Andrés "Cachorrinho" Vargas Villanueva, un meganarco con más de 20 años de experiencia, informó Telemundo y confirmó El Observador. El hombre se escapó en una de sus salidas transitorias de la cárcel, en las que debía portar tobillera electrónica.

Según dijeron fuentes policiales a El Observador, tuvo secuestrada a una de sus exmujeres más de 72 horas, en las que también la abusó sexualmente. Ella logró escaparse y alertó a la Policía, que cercó el lugar.

Vargas Villanueva está requerido en Rivera por el homicidio de dos policías del departamento. Ahora las autoridades uruguayas deberán comenzar el proceso para solicitar la extradición del narco, consignó Canal 12.

La historia de Cachorrinho en la frontera

Desde comienzos de los 2000 hasta 2017, era quien lideraba el mercado. Todos los narcos de Rivera y Santana do Livramento vendían droga de parte de él. “Y al que no, le iba a ir muy mal”, advierten los estudiosos del tema. Si bien él siempre afirmó que actuaba por su cuenta y no respondía a ninguna facción brasileña —como ocurre en el resto de los casos—, varios lo vinculaban al grupo Bala Na Cara, que supo imperar en la frontera, aunque hoy está casi extinto en esa zona.

Cachorinho mató a dos policías del lado uruguayo y estuvo preso durante años en Brasil. En 2019, una serie de homicidios ordenados por él —y que ejecutó el sicario Marcio Portes— permitió a la Policía detectar la presencia y el desarrollo de otros grupos. De los varios homicidios que mandó ejecutar, uno salió mal. Le pegaron un tiro en la boca a un ciudadano brasileño que no murió, y al hablar con la policía mencionó el nombre de Luam Barcellos —El Gui—. No era un nombre ajeno para los agentes. Se trataba de un hombre condenado en Brasil porque en dos días mató a seis taxistas y por eso estaba cumpliendo una pena de 130 años de prisión. Es parte de Os Manos.

Al mismo tiempo, venía creciendo con fuerza la tropa de Jesús de Mello (El Piojo) —también parte de Os Manos—, que había sido recluido en Brasil por haberlo detenido en flagrancia con droga. En Uruguay había cometido un homicidio en 2016, por el que se hizo el pedido de extradición.

Entre 2017 y 2019 el mercado se lo disputaron El Gui y El Piojo, quienes, desde las cárceles brasileñas daban órdenes a sus soldados afuera. A su vez, redujeron al mínimo el mercado que pertenecía a Cachorinho. En ese contexto, surge Anderson Lacerda Pereira —alias El Gordo—, quienes los investigadores sospecharon —sin éxito para comprobarlo— que se trataba de un aliado de Cachorinho, también vinculado a Bala Na Cara.