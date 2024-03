Díaz Ayuso no hablará de la imputación de su pareja "porque está judicializado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo en Chile que "no puede hablar" del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque que está "judicializado", y ha considerado que el debate político está "desequilibrado" porque se están publicando datos de un particular.



Así lo ha aseverado en Chile, donde está de viaje institucional, al ser preguntada por los periodistas sobre la situación de su pareja, después de que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid lo haya citado como investigado tras admitir la denuncia de la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil.



"El tiempo demostrará lo que pasa aquí. Mientras esté judicializado no puedo hablar", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha incidido en varias ocasiones en que esta investigación no afecta directamente a la Comunidad de Madrid.



Sin embargo, sí ha pedido que, ante el "clamor" que hay en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez.



Según Ayuso, "nunca había pasado que la mujer del presidente del Gobierno, proviniendo de otros sectores, empezara en otros a hacer negocios" y que "las decisiones de estos negocios se llevaran al Consejo de Ministros, donde está su marido", ha afirmado.



Así, ha apuntado al "nerviosismo" y "preocupación" del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de "utilizar todos los poderes del Estado" contra su novio para que le afecte a ella: "No es mi Gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando", ha insistido.



"Me sorprende, eso sí, que sus datos personales estén rondando los medios de comunicación (...) Es una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista esto de trasladar los datos de un particular sin escucharle, rompiendo su estrategia de defensa" ha remarcado la presidenta madrileña.



A lo que ha añadido que en el 'caso Koldo' y su posible relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos sí hay "corrupción, pistolas y fajos de billetes". "Eso, contra una inspección fiscal", ha ironizado.



La presidenta madrileña, además, ha defendido a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ante las acusaciones de varios medios de comunicación por amenazas a periodistas.



"Yo soy periodista. A mi nadie me va a dar lecciones de libertad de prensa", ha respondido Ayuso ante esas acusaciones.



Ha recalcado, además, que desde que es presidenta "no ha negado la entrada" a ningún periodista a una rueda de prensa y les ha dado la palabra a todos, algo que "no se puede decir lo mismo" en Moncloa.



Durante la rueda de prensa ofrecida en Santiago de Chile en su tercer día viaje oficial, Ayuso también se ha pronunciado sobre las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien este domingo ha afirmado que su partido ha empezado a hablar con el PSOE de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.



"Es un escándalo", ha asegurado la presidenta madrileña sobre las palabras de Rovira en una entrevista publicada este domingo por "El Periódico".



Ayuso ha agregado que este referéndum "no estaba en ningún programa electoral" y que "lo único que tratan" es de dividir a la sociedad española tratando de "retorcer e ir a una ensoñada República catalana que no estaba en ninguna hoja de ruta más que en la del independentismo".



EFE