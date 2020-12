Díaz pidió informe a fiscal por declarar que le "chupa un huevo" opinión de abogados

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó un informe a la fiscal de delitos sexuales Darviña Viera, por la forma de referirse públicamente a las críticas recibidas en los últimos meses por parte de los abogados de los imputados de la Operación Océano, una de las investigaciones que tiene a su cargo.

Viera había sido entrevistada por el periodista César Bianchi –para su libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grande del país– sobre su opinión acerca de los que creen que su intención es buscar "prensa", y que su objetivo era "armar un circo mediático".

Y la fiscal contestó: "Me chupa un huevo. Un ovario, mejor dicho. A la prensa la utilizo, si se puede decir así, para promocionar este delito porque socialmente no existe".

Según señalaron fuentes del Ministerio Público, la fiscal respondió de inmediato el pedido de Díaz, que fue enviado en cuanto El Observador recogió esas declaraciones, y sus argumentos están siendo evaluados por el departamento de Jurídica de la institución.

Entre otras consideraciones, el organismo deberá determinar si la profesional no incurrió en una falta leve al no cumplir con lo que marca uno de los literales del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, y que establece que los fiscales deben "guardar el debido respeto a todas las personas con las cuales se relacionen en razón del cumplimiento de su cargo".

En su contestación, Viera alegó que ese comentario se lo había hecho al periodista "en confianza" y que de haber sabido que la estaba grabando no se hubiera expresado "tan groseramente".

Bianchi, por su parte, señaló a El Observador que la fiscal no le especificó que esas palabras las decía fuera de micrófonos, y que el límite entre el off y el on the record había sido pautado entre ambos con claridad. "Yo le di varias oportunidades de que me hablara en off the record, pero cuando me dijo esto en ningún momento me aclaró que era en confianza, por lo que interpreté que quería que se publicara así", afirmó.

Consultada al respecto, Viera evitó hacer comentarios sobre este tema.

Otra denuncia

El departamento de Jurídica del Ministerio Público también analiza desde agosto una denuncia contra la fiscal presentada por la penalista Cecilia Salom, por presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria en otras declaraciones realizadas ante los medios de comunicación.

El reparo de Salom fue planteado en la última audiencia masiva de la causa, que tuvo lugar el 14 de agosto, y en la que se decidió el levantamiento parcial de la reserva de la investigación. El reclamo de Salom –defensora del exdiputado colorado Nicolás Ortiz– fue apoyado por el resto de los abogados, quienes no comparten que la fiscal revele a la prensa información de la causa.

De todas formas, las fuentes de la Fiscalía indicaron que Díaz no considera a priori que la funcionaria hubiera cometido alguna irregularidad con lo que hasta ese momento había expresado en los medios, aunque todavía se esperan las conclusiones del análisis jurídico.