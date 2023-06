Diciembre 2001: qué fue de la vida de los personajes reales de la nueva serie política argentina

La trama se centra en Javier Cach, un asesor ficticio de la Jefatura de Gabinete, quien funciona narrativamente como intermediario y expositor de la gestión política de la Alianza. A lo largo de los seis capítulos, con duraciones que varían entre 30 minutos y una hora, se muestran los diferentes momentos de una sociedad en crisis, desde el primer episodio en marzo de 2001 hasta el último en enero de 2002, con la elección de Eduardo Duhalde por parte de la Asamblea Legislativa.

Este thriller político detalla los sucesos ocurridos principalmente en 2001. Sin embargo, aunque da un breve repaso en forma de texto al finalizar, la serie deja abierta varias incógnitas sobre el destino de los protagonistas de esta etapa de la historia durante los años siguientes y hasta la actualidad.

¿Qué fue de la vida de quienes protagonizaron una de las mayores crisis institucionales de la historia reciente?

Fernando de la Rúa

El Cronista

Fernando de la Rúa es interpretado por Jean Pierre Noher

Después de su tumultuoso mandato como Presidente de la Nación, que finalizó con su dimisión en diciembre de 2001, Fernando de la Rúa desapareció de la política y de la vida pública, salvo por algunas entrevistas puntuales a los medios.

Tras dejar la Presidencia, su nombre se vio involucrado en varios expedientes judiciales. Fue procesado en una causa en la que se le acusaba de sobornar senadores para obtener la aprobación de la reforma laboral en el año 2000. También tuvo un procesamiento en el caso conocido como "Megacanje", junto con Domingo Cavallo y otros miembros de su equipo.

De la Rúa fue investigado por su presunta responsabilidad en las cinco muertes que ocurrieron en Plaza de Mayo durante la represión policial y las protestas que precedieron su salida del gobierno. En una declaración ante la Justicia, el expresidente aseguró que el 20 de diciembre ignoraba el nivel de represión llevado a cabo.

"Recién tuve la información sobre la última hora de la tarde, cuando ya estaba en Olivos sobre que había fallecidos. Yo renuncié antes de saberlo", dijo en 2007. El 7 de abril de 2009, fue sobreseído por el juez Bonadío.

Su última aparición pública fue en noviembre de 2018, durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, cuando asistió a la gala en el Teatro Colón. El 9 de julio de 2019, Fernando de la Rúa falleció a los 81 años.

Eduardo Duhalde

El Cronista

Eduardo Duhalde es interpretado por César Troncoso

El 2 de enero de 2002, Eduardo Duhalde fue elegido Presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa en medio de la crisis. Su elección contó con un amplio consenso en el peronismo y la oposición, recibiendo 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones. En el momento, se planteó que su mandato se extendería hasta el 10 de diciembre de 2003, terminando el periodo de 4 años iniciado por de la Rúa en 1999.

Durante su presidencia, Duhalde puso fin a la Ley de Convertibilidad y llevó a la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera.

El 26 de junio de 2002 se produjo una represión violenta por parte de la Policía bonaerense durante una manifestación en Avellaneda, que resultó en la muerte de los activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esto generó una fuerte conmoción en la sociedad, y Duhalde adelantó seis meses las elecciones, al 27 de abril de 2003, y el traspaso de mando al 25 de mayo.

A medida que avanzaba 2003, se comenzaron a observar señales de recuperación en la economía. En el primer trimestre de ese año hubo un crecimiento del PBI del 5%, luego de la caída del 10,9% en el año anterior.

En los comicios presidenciales, Duhalde decidió brindar su apoyo a Néstor Kirchner, a quien le traspasó el mando el 25 de mayo de 2003. En diciembre del mismo año, el ya expresidente asumió como titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, tarea que desempeñó hasta 2005.

Aunque al principio fueron aliados, prontamente se produjo un enfrentamiento político entre Kirchner y Duhalde, que culminó en una disputa electoral en la provincia de Buenos Aires durante las legislativas de 2005.

El kirchnerismo llevó como candidata a senadora a la entonces primera dama Cristina Kirchner, mientras que la fuerza del exgobernador bonaerense postuló a su esposa, Hilda ‘Chiche' Duhalde. Esa contienda culminó con una clara victoria del kirchnerismo, que obtuvo un 45,77% de los votos de los bonaerenses contra el 20,43% del duhaldismo.

Intentó llegar nuevamente a la Presidencia en los comicios de 2011, pero obtuvo un magro resultado, logrando un quinto puesto con el 5,86% de los votos. Actualmente, encabeza el Movimiento Productivo Argentino, una entidad enfocada en temas económicos con un perfil productivista, de la cual es miembro fundador.

En 2021, tanto Duhalde como su esposa fueron protagonistas del escándalo del vacunatorio VIP, cuando obtuvieron vacunas contra el COVID-19 de manera preferencial. "Que explique el Gobierno qué pasó", afirmó Duhalde al diario Clarín luego de la controversia, y agregó: "Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno".

Domingo Cavallo

El Cronista

Domingo Cavallo es interpretado por Luis Machín

El 3 de abril de 2002, el exministro e impulsor del "corralito" fue detenido por su presunta responsabilidad en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 y pasó 65 días preso en Campo de Mayo, hasta que la Cámara en lo Penal Económico revocó la orden de procesamiento y dictó su puesta en libertad.

En 2013, Cavallo volvió a la actividad política al presentarse como precandidato a diputado nacional por la Provincia de Córdoba, pero, obteniendo sólo un 1,28% de los votos en las PASO, no logró pasar el piso del 1,5% necesario para participar en las elecciones generales.

En 2014 fue absuelto en la causa del "Megacanje", y en 2018 también se decidió absolver a todos los acusados en la causa de contrabando de armas debido a que no se había cumplido el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme.

Otra de las causas contra el exministro fue por los llamados sobresueldos. En 2014, fue procesado junto con otros funcionarios menemistas por el supuesto pago de sumas que provenían de partidas presupuestarias asignadas a "gastos reservados" durante el menemismo y malversación de fondos públicos.

Por ese caso, en 2015 fue condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y en 2018 Casación confirmó la condena. Cavallo, apeló y recurrió a la Corte Suprema, sosteniendo que se violaron los plazos de duración del proceso.

En febrero de 2022 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se pronunció -de manera no vinculante- a favor de rechazar los recursos presentados por Cavallo ante la Corte y dejar firme su condena. El caso depende de la pronunciación de la Corte Suprema de Justicia, que aún está pendiente. Cavallo podría ir a preso por esta causa, aunque dado que tiene más 70 años tendría la posibilidad de solicitar el beneficio del arresto domiciliario.

Chacho Álvarez

El Cronista

Chacho Álvarez es interpetado por Fernán Mirás

Luego de su dimisión a la vicepresidencia, Chacho Álvarez no volvió a participar en la política partidaria y comenzó una carrera dentro del mundo de la diplomacia. En 2005 fue designado presidente del Consejo de Representantes del Mercosur, cargo que ejerció hasta 2009.

En 2011, fue elegido como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), fue reelecto en 2014 y finalizó su mandato en 2017. En 2019, el Gobierno de Alberto Fernández le ofreció el cargo de embajador de Argentina en Perú, pero declinó la postulación por problemas de salud en medio de la pandemia de 2020 antes de que el pliego fuera votado en el Senado.

Hilda ‘Chiche' Duhalde

El Cronista

'Chiche' Duhalde es interpretada por Alejandra Flechner

Luego del ejercer el cargo protocolar de primera dama, acompañando el breve paso por la Casa Rosada de su marido, en las elecciones de 2003 encabezó la lista de diputados del PJ en la provincia de Buenos Aires y, con el 40,73% de los votos, logró ingresar holgadamente a la Cámara Baja.

Tras la asunción de Néstor Kirchner y el eventual enfrentamiento entre el oficialismo y el duhaldismo, en 2005 la entonces diputada fue candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires en contraposición al kirchnerismo, donde su principal rival fue la entonces primera dama, Cristina Kirchner.

En esa ocasión ‘Chiche' obtuvo un lejano segundo lugar, con un 20,43% de los votos frente al 45,77% de la lista que encabezaba CFK. Sin embargo, este resultado fue suficiente para obtener una de las tres bancas que se disputaban en el Senado, y la exprimera dama asumió el cargo el 10 de diciembre de 2005 y lo ejerció hasta 2011, cuando buscó sin éxito su reelección, obteniendo un cuarto puesto con el 7,38 % de los votos.

En 2018 manifestó sus intenciones de ser candidata a gobernadora de la Provincia, y a principios de 2021 sostuvo que quería presentarse a la Cámara de Diputados. Sin embargo, esas postulaciones no se concretaron.

En 2021 se vio envuelta en el escándalo del vacunatorio VIP junto a su marido. En ese momento, declaró que "no me arrepiento, no quiero ser hipócrita. A lo mejor otro santo, otro que tiene tiempo para pensar, la filósofa Beatriz Sarlo tuvo otra actitud, habrá tenido más tiempo, no sé. Parece que todos mean agua bendita en este país".

En abril de 2022, Chiche Duhalde manifestó su intención de ser nuevamente candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires: "En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen", indicó en diálogo con Radio Mitre.

En mayo de este año, declaró que estaría dispuesta a unirse al frente opositor Juntos por el Cambio, y elogió a la candidata Patricia Bullrich. "Yo aceptaría unirme a Juntos por el Cambio, siempre y cuando esa coalición trate de entender que no pueden decirse cosas como las que se han dicho últimamente, porque no construye nada bueno. Patricia (Bullrich) tiene cosas interesantes, pero debe entender que los cambios no son rápidos", dijo en Radio La Red.

Ramón Puerta

El Cronista

Ramón Puerta es interpretado por Manuel Vicente

Luego de su breve interinato en la Presidencia de la Nación, Puerta mantuvo su cargo de senador por la provincia de Misiones hasta 2005.

En 2003, fue candidato a la gobernación de Misiones, cargo que había ejercido entre 1991 y 1999, pero fue derrotado por Carlos Rovira, que obtuvo el 47,94% frente al 33,10% de Puerta. Intentó nuevamente en 2007, donde, identificado con el peronismo no kirchnerista, obtuvo un tercer puesto: con el 15,74% de los votos, quedó detrás del oficialismo provincial y también del kirchnerismo.

En 2009, fue candidato a diputado nacional por el frente Unión-PRO, la alianza que tenía como principales exponentes a Mauricio Macri y Francisco de Narváez. Con el 16,73% de los votos, logró conseguir una de las tres bancas que se disputaban en la provincia de Misiones e ingresó a la Cámara Baja.

En 2015 fue a candidato a diputado nuevamente, esta vez por el Frente Renovador de Sergio Massa, pero no logró obtener una banca. Luego de que Mauricio Macri fuera electo Presidente, Puerta fue designado como embajador argentino en España, cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre de 2019. Actualmente integra Encuentro Republicano Federal, el espacio liderado por Miguel Ángel Pichetto dentro de Juntos por el Cambio.

Carlos Ruckauf

El Cronista

Carlos Ruckauf es interpretado por Vando Villamil

Ruckauf, que ejercía la Gobernación de la provincia de Buenos Aires durante la crisis de 2001, abandonó el cargo para asumir la titularidad de la Cancillería durante el Gobierno de Eduardo Duhalde. En 2003 fue electo diputado nacional, y ocupó el cargo hasta 2007. En 2011 fue tercer candidato a diputado en la boleta que llevaba a Eduardo Duhalde como candidato a Presidente, pero no resultó electo.

Antonio de la Rúa

El Cronista

Antonio de la Rúa es interpretado por Ludovico Di Santo

El hijo de Fernando de la Rúa y fundador del 'Grupo Sushi' no volvió a participar activamente en política luego de la crisis de 2001, y en los años siguientes se dedicó principalmente a su trabajo como representante de su pareja, la cantante colombiana Shakira.

A principios de 2011 Shakira y De la Rúa anunciaron su ruptura. "Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas, y gracias a ese amor y al respeto que nos profesamos el uno al otro, hemos sido una pareja excepcional, así como compañeros", decía el comunicado de la artista.

"Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia delante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible", añadía.

Pese al comunicado, la relación terminó dramáticamente en los juzgados, donde el hijo del expresidente demandó a la cantante, reclamándole alrededor de 77 millones de euros. La batalla judicial terminó inclinándose a favor de la colombiana.

Luego de su romance de una década con Shakira, Antonio de la Rúa se casó con Daniela Ramos, quien fue Miss Mundo Colombia en 2009, y se instalaron en Berlín, donde ella trabajaba como DJ. Tuvieron dos hijos, Zulú y Mael de la Rúa, y en 2018 anunciaron su separación.

Desde hace años, de la Rúa se dedica al negocio inmobiliario y a hoteles de lujo, poseyendo negocios en México y las Bahamas. En 2019 adquirió la lujosa casa que la directora de Vogue Italia tenía en Marrakech, con el propósito de desarrollar un nuevo hotel.

Ricardo López Murphy

El Cronista

Ricardo López Murphy es interpretado por Daniel Alvaredo

El fugaz ministro de Economía de De la Rúa abandonó la UCR en 2002, y al año siguiente fundó el partido Recrear para el Crecimiento, con el que se presentó a las elecciones presidenciales de 2003. En esa ocasión salió tercero -detrás de Néstor Kirchner y Carlos Menem-, con el 16,37% de los votos.

En 2005 se presentó como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por la alianza electoral Propuesta Republicana (que fue una coalición que incluía al antecesor del PRO, pero no es el partido actual), donde quedó relegado al quinto lugar con el 7,6 % de los votos, sin poder obtener una banca.

En las elecciones presidenciales de 2007 presentó su candidatura, acompañado en la fórmula por Esteban Bullrich. Obtuvo un lejano sexto puesto, con el 1,43% de los votos. El 19 de abril de 2008 Ricardo López Murphy anunció su renuncia a Recrear para el Crecimiento, el partido que había fundado, por diferencias en las internas. "Renuncio porque se violaron todas las normas de nuestro partido en las elecciones partidarias" dijo.

Ese mismo año lanzó su nuevo espacio político: Convergencia Federal, con el que se presentó a las elecciones a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2011. Con solo el 1,40% de los votos de los porteños, su espacio salió octavo en esos comicios.

En 2020 volvió a la política de la mano de un nuevo partido llamado Republicanos Unidos, que se integró a la alianza Juntos por el Cambio. En las legislativas de 2021 fue cuarto en la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires y logró obtener una banca en la Cámara Baja.

En 2023 abandonó Republicanos Unidos, el partido que había fundado, tras una fuerte interna con el legislador porteño Roberto García Moritán, y se unió al Partido Demócrata Progresista, con el que se postulará a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la PASO de JxC. En el ámbito nacional, apoya la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Adolfo Rodríguez Saá

El Cronista

Adolfo Rodríguez Saá es interpretado por Jorge Suárez

Luego de su fallido paso por la Presidencia, presentó su candidatura al Ejecutivo nacional en las elecciones de 2003, donde salió cuarto, con el 14,11% de los votos.

El 23 de noviembre del mismo año fue candidato a diputado nacional por San Luis, donde obtuvo una amplia victoria con el 71,11% de los votos de los puntanos.

En las legislativas de 2005, Rodríguez Saá fue candidato a senador nacional y resultó electo por la mayoría, con el 62,90% de los votos. Renovó su banca en 2011, ganando esa elección con el 60,76%, y nuevamente en 2017 con el 55,48%.

En 2019 se hizo pública la pelea con su hermano y actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, que decidió expulsar a Adolfo del Partido Justicialista puntano, junto a más de 100 dirigentes cercanos o vinculados a él en una suerte de "purga" interna.

Ese año, ambos hermanos fueron candidatos a la Gobernación provincial. Terminó ganando Alberto, con el 42,34 %, mientras que Adolfo salió tercero con el 22,03%.

En enero de este año, 'El Adolfo', que todavía mantiene su banca en el Senado, había anunciado su candidatura a gobernador, con la intención de participar dentro del PJ del que había sido anteriormente expulsado. Su hermano se negó, y él planteó un ultimátum: o le permitían postularse por adentro para el 15 de febrero, o lo haría por fuera. Pasada la fecha límite, Adolfo se mantuvo fiel a su palabra.

Finalmente desistió de su propia postulación, pero llegó a un acuerdo para apoyar a la coalición Cambia San Luis, que incluye a partidos como el PRO y la UCR y llevó como principal candidato al gobernador entre 2011 y 2015 Claudio Poggi, que ganó los comicios este 11 de junio con el 52,89% de los votos.

Raúl Alfonsín

El Cronista

Raúl Alfonsín es interpretado por Manuel Callau

Luego de brindar apoyo a la elección de Eduardo Duhalde a la Presidencia, el entonces senador Raúl Alfonsín renunció a su banca en julio de 2002, el último cargo que ocuparía luego de una trayectoria de casi medio siglo en el servicio público. El 1 de octubre de 2008, asistió al acto de inauguración de su efigie en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, homenaje en vida en el que fue recibido por Néstor y Cristina Kirchner.

"Jamás hubiera imaginado presenciar la inauguración de un monumento a mi persona en vida. No lo hubiera permitido. Pero, en este caso, es un homenaje a la democracia que representamos todos", dijo Alfonsín en esa ocasión.

Eduardo Duhalde afirmó que el rol estabilizador de Alfonsín fue clave para el desarrollo de su breve paso por el Ejecutivo. "Tuve la suerte de estar muy cerca de él en 2002. Si no era por don Raúl no se salía de la crisis. Hicimos un cogobierno", contó el expresidente en 2018. Raúl Alfonsín falleció el 31 de marzo de 2009 a los 82 años, debido a un cáncer de pulmón.

