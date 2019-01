Directora de Centros MEC a excoordinadora que denunció presiones: "Nos vemos en las urnas"

La directora de los Centros MEC, Glenda Rondán, reiteró que “en ningún momento” le pidió a los coordinadores de centro departamentales que militaran por el Frente Amplio y adjudicó el recurso que presentaron dos de ellas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a un “tema de campaña”. Según informó El Observador el sábado 26 dos excoordinadoras departamentales de los centros MEC iniciaron juicios contra el Ministerio de Educación y Cultura ante el TCA, por entender que fueron cesadas de modo irregular.

Una de ellas, Mónica Botti, excoordinadora en Cerro Largo, contó que en una cena con la ministra María Julia Muñoz, Rondán y el diputado frenteamplista Alfredo Fratti, se le ordenó que pusiera a los Centros MEC de su departamento a militar para el Frente Amplio. Y que la cesaron luego de no aceptarlo

Rondán dijo que visitó Melo para dar explicaciones luego de que se conoció esa información pero luego trató de quitarle importancia al tema.

“Para mí es un tema menor, es un tema de campaña. Que les vaya bien y como digo -acá me salgo de directora de centros MEC-, nos vemos en las urnas. Acá en Cerro Largo nos veremos en la urnas, volverán a ganar los blancos, sin duda…”, dijo Rondán en declaraciones a la Voz de Melo, este martes al visitar Cerro Largo.

También dijo que le deseaba "mucha suerte en su nuevo partido", en alusión a que el candidato a diputado por el Partido Nacional por ese departamento, José Yurramendi le propuso a Botti que aportara ideas para las políticas culturales de su sector, y a que estuvo trabajando en la intendencia que conduce Sergio Botana.

En sus declaraciones, Rondán también negó que se la haya obligado a Botti a coordinar con el diputado Fratti. “Fratti es un amigo pero no tiene que ver con el ministerio”, dijo Rondán.

El periodista de la Voz de Melo le preguntó si en la cena que mantuvieron con la ministra, Fratti le había pedido que lo integrara a su trabajo, Rondán respondió: “Tampoco, por lo menos yo no lo se”.

Fratti admitió a El Observador que pretendía que las actividades de los Centros MEC fueran coordinadas con él y Botti no lo hacía. “Ella coordinaba con la intendencia y me avisaba de los actos que iba a haber. No coordinaba. Una cosa es que yo te invite a un acto y otra es que coordine las cosas que vas a hacer”, explicó a El Observador el legislador.

Rondán insistió en que “en ningún momento” se la invitó a que trabajara por el Frente Amplio. “Está en su derecho de decir lo que quiera, el tema es probarlo”, agregó.

Aseguró que "lo que sean políticamente" los coordinadores no le importa. "El tema es que trabajen".

Y argumentó que el motivo del cese de Botti es que "no trabaja bien". “El director anterior me dijo que no trabajaba bien y yo para darle oportunidades –porque siempre le doy oportunidades a la gente- la llevé a Montevideo a ver si encajaba un poco más y no encajó. Volvió a Cerro Largo, se fue para Cultura y siguió trabajando (...) tenemos documentación para presentar”, afirmó.