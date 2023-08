Diego Godín: "No podía bajar las escaleras de mi casa por el dolor que sentía; tuve un bajón anímico"

El excapitán de la selección uruguaya, Diego Godín, quien acaba de retirarse del fútbol la semana pasada defendiendo a su último club, Vélez Sarsfield de Argentina, habló este domingo sobre cómo sintió dolores, cómo funcionaba su cabeza y también su corazón.

“Mi cabeza me estaba diciendo basta, quería estar con mi familia, con mis amigos. Por eso (el retiro) lo tomé con naturalidad y con mucha tranquilidad. Evalué venir a jugar a Nacional o Cerro, pero me di cuenta que no estaba bien mental ni físicamente y preferí no hacerlo”, comentó Godín este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: “Incluso llegué a hablarlo con Diego Forlán y él me dijo: ‘Si no estás mil por mil para volver, no te la juegues’, y tenía razón”.

El Faraón sostuvo que “llegó un momento en que no podía bajar las escaleras de mi casa por el dolor de la tendinitis crónica. Cada vez te duele más. A veces parece que estás mejor y no es así”.

Godín expresó: “La pasé mal porque tuve un bajón anímico. A veces no me podía sentar en el sillón, porque cuando me paraba, el dolor era tremendo. Imaginate mi cabeza, que estaba en la selección y en la posibilidad o no de llegar al Mundial Catar 2022 en ese momento”.

“Sentía dolor continuamente hasta que un doctor de Madrid, al que le tengo mucha confianza, me dijo: ‘Pará, porque si no, no es que no vas a jugar el Mundial, te vas a romper el tendón’. Le debo la vida a ese doctor que me hizo recuperar y pude jugar el Mundial”.