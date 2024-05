Juan Sartori volvió a hablar sobre su candidatura a presidente de Nacional: ¿qué dijo?

Juan Sartori, senador del Partido Nacional y vinculado al fútbol ya que es uno de los principales accionistas del Sunderland inglés, fue consultado si sigue interesado en presentarse como candidato a las elecciones del Club Nacional de Football.

Luego de participar en el programa Los Mismos Locos, en Del Sol FM, Sartori fue consultado por el periodista Daniel Richard y expresó:

"Como dije la otra vez: ni confirmo ni descarto", refiriéndose a su presentación como candidato a presidente de los tricolores.

Hoy en @losmismoslocos nos visitó @JuanSartoriUY y le pregunté si se presenta a las elecciones de @Nacional … pic.twitter.com/j2XmjSothx — Daniel Richard (@DanieldeLocosok) May 3, 2024

En febrero pasado, el secretario técnico de Nacional, Hernán Navascués, recibió una consulta de un exdirigente del club y realizó un estudio del Estatuto para analizar las probabilidades para que Sartori logre ser candidato.

"Se necesitaría un estudio profundo. Tiene que ser socio y se dice que no tiene la antigüedad suficiente. Necesitaría una antigüedad de ocho años y él tiene seis más uno (de este 2024), tendría siete. Tiene dos posibilidades. Una que utilizó Álvaro Recoba que la Comisión de Estatutos resolvió en su momento no habilitarlo, que fue la del socio vitalicio. Yo no sé si eso de socio vitalicio con el antecedente de los siete años de Sartori cómo incide. Es un tema a estudiar. Pero hay otra posibilidad que tiene Sartori, que tiene un costo económico que merecería un estudio, y es la de pagar toda la antigüedad, pero tampoco puedo ser definitivo en afirmar que con eso esté habilitado sin hacer un estudio profundo del tema", expresó Navascués en Sport 890.

"Lo de socio vitalicio es muy confuso porque el Estatuto habla de socio honorario por un lado y que pueden ser candidatos a presidente los socios activos y los socios honorarios, pero después, en otro párrafo distingue al socio vitalicio del honorario, lo despega. Ahora, esto nos deja otro problema, que el vitalicio no está definido cómo votar y es lógico que si es vitalicio tuviera que votar, entonces alguno puede llegar a la conclusión de que hay que considerarlo como honorario. En este caso, el Estatuto no ha tenido con el caso del socio vitalicio una declaración muy terminante en cuanto a la posibilidad de su capacidad social, aunque es obvio que ese vitalicio la tiene. Por otra parte, hay quienes piensan que al adquirir la categoría de vitalicio, debería ser la misma que cuando se adquiere otro tipo de categoría donde hay que esperar un año para las elecciones, y ya no le daría el tiempo a Sartori para ser candidato. Pero de cualquier manera, no puedo ser terminante. Sobre todo por esa posibilidad que existe que es independiente de la del vitalicio y de la del activo. Con la situación actual de Sartori, de ser cierto los años de socio que tiene, no podría ser candidato", agregó Navascués.