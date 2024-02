Lo que dijo Navascués sobre la posible candidatura de Juan Sartori a presidente de Nacional

El senador del Partido Nacional Juan Sartori es un potencial candidato a ser presidente de las elecciones de Nacional que se celebrarán en diciembre de este año, pero su cantidad de años de socio del club parecen ser un impedimento.

En tal sentido, el secretario técnico de Nacional, Hernán Navascués, recibió una consulta de un exdirigente del club hace 15 días y realizó un estudio del Estatuto para analizar las probabilidades para que Sartori logre ser candidato.

Este jueves, en 100% Deporte que se emite por Sport 890, Navascués expresó cuáles pueden ser esas posibilidades, indicando que las mismas requieren de un mayor y profundo del Estatuto de Nacional como para llegar a una conclusión definitiva.

"Se necesitaría un estudio profundo. Tiene que ser socio y se dice que no tiene la antigüedad suficiente. Necesitaría una antigüedad de ocho años y él tiene seis más uno (de este 2024), tendría siete. Tiene dos posibilidades. Una que utilizó Álvaro Recoba que la Comisión de Estatutos resolvió en su momento no habilitarlo, que fue la del socio vitalicio. Yo no sé si eso de socio vitalicio con el antecedente de los siete años de Sartori cómo incide. Es un tema a estudiar. Pero hay otra posibilidad que tiene Sartori, que tiene un costo económico que merecería un estudio, y es la de pagar toda la antigüedad, pero tampoco puedo ser definitivo en afirmar que con eso esté habilitado sin hacer un estudio profundo del tema", expresó Navascués.

En 2015, Álvaro Recoba se quiso presentar a las elecciones de Nacional pero la Comisión Electoral determinó que Recoba no tenía la antigüedad suficiente como socio como para ser candidato.

"Lo de socio vitalicio es muy confuso porque el Estatuto habla de socio honorario por un lado y que pueden ser candidatos a presidente los socios activos y los socios honorarios, pero después, en otro párrafo distingue al socio vitalicio del honorario, lo despega. Ahora, esto nos deja otro problema, que el vitalicio no está definido cómo votar y es lógico que si es vitalicio tuviera que votar, entonces alguno puede llegar a la conclusión de que hay que considerarlo como honorario. En este caso, el Estatuto no ha tenido con el caso del socio vitalicio una declaración muy terminante en cuanto a la posibilidad de su capacidad social, aunque es obvio que ese vitalicio la tiene. Por otra parte, hay quienes piensan que al adquirir la categoría de vitalicio, debería ser la misma que cuando se adquiere otro tipo de categoría donde hay que esperar un año para las elecciones, y ya no le daría el tiempo a Sartori para ser candidato. Pero de cualquier manera, no puedo ser terminante. Sobre todo por esa posibilidad que existe que es independiente de la del vitalicio y de la del activo. Con la situación actual de Sartori, de ser cierto los años de socio que tiene, no podría ser candidato", agregó Navascués.

"Yo me di cuenta que no daba porque hace 15 días me hicieron una pregunta similar a la que me están haciendo ustedes y me encontré con que Sartorti fue socio de Nacional en 1992 y 1993, cuando era un niño. No es una condición que sale de ahora. Volvió a Nacional y recuperó la antigüedad de aquellos dos años y con los que sumó, lleva siete, pero reitero que está la posibilidad de que podría recuperar toda la antigüedad. Ahora, ¿cómo incide en el Estatuto? Es lo que me faltaría ver, no puedo ser categórico", analizó.

"Un exdirigente del club fue el que me preguntó. En su momento lo estudié y llegué a esta conclusión y no he vuelto a hablar con esta persona. Ya no tenía el tema muy presente", dijo Navascués.

"Mi obligación como secretario técnico de Nacional es ser responsable de que se cumpla la normativa, sobre todo la normativa internacional de FIFA, pero en mi condición debo tener dos cuidados: mi opinión personal puede comprometer a Nacional y no puedo entorpecer una táctica que pueda tener la comisión directiva de Nacional y por eso muchas veces no expreso mis opiniones y las mantengo en reserva. Y también debo tener en cuenta que debo asesorar a toda persona que me consulte, me debo al club Nacional no a la comisión directiva; mi deber es para el club todo y hasta para los asociados", agregó.

Navascués terminó diciendo que el tema lo resolverá la Comisión de Estatutos y también la Comisión Electoral.