Diez mil pasos para mejorar tu salud: ¿mito o realidad?

Es miércoles, esa mitad de la semana que a veces nos tiene agotados mucho antes del viernes y, por tanto, el momento ideal para hacer una pausa y acompañarme en Pícnic!, la aventura de descubrir las cosas buenas de la vida. Esta semana pensé mucho en la amistad, en cómo va evolucionando ese concepto a medida que pasan los años y en cómo tantas veces subestimamos el enorme poder sostenedor que tiene en nuestras vidas. Porque la amistad, que siempre se dice que está para las buenas y para las malas, a veces falla en las buenas, que es cuando –por lógica– debería ser más fácil que prospere. "La mayoría de las personas saben que deben apoyar a quienes les importan durante los momentos difíciles, pero hay menos personas que van a estar contigo en los buenos momentos, que se van a tomar un tiempo fuera de su calendario para divertirse de forma regular". Esta frase forma parte de una nota que leí en The Atlantic, parte de una serie completa (The Friendship Files) dedicada a la amistad y a las formas que encuentra la gente para crear ese círculo de apoyo que, si es de verdad, se mantiene toda la vida.



En estos días bravos me marqué como objetivo hacerme tiempo (expresión tramposa si la hay, porque el tiempo lo hace cada uno de nosotros) para llamar al menos a un amigo por día. Me hace mucho bien y creo que a mi amigo o amiga también. Pero ahora que me doy cuenta, esto no siempre lo hago en épocas “normales”. Es cierto que antes nos veíamos mucho más, pero aún así tengo amigos queridos con quienes no me encontraba durante meses. Hace unos cuantos años decidí que no hay que esperar a que el otro llame y muchos menos ofenderse si no llama. No sabemos qué le está pasando al otro, pero sí podemos marcar el número de ese amigo querido y apoyarnos mutuamente en los tiempos malos y también en los buenos.



Soy Carina Novarese, me gustaría saber qué rol juega la amistad en tu vida si me escribís por acá y espero que tengas una buena semana.