¿Qué es el Freudenfreude y por qué incorporarlo a tu vida puede hacerte más feliz?

S e abre el mundo de Pícnic! , que es este mundo en el que vivimos todos pero filtrado por una mirada positiva (aunque no inocente) de todo lo que nos rodea y que no siempre podemos o sabemos cultivar para que nos acerquen buenos momentos. Hasta esta semana no sabía que alguien inventó un término que describe la dicha que sentimos cuando alguien tiene éxito, incluso si no nos involucra personalmente. Freudenfreude es lo opuesto a schadenfreude , que refiere a ese sentimiento de complacernos en las desgracias de los demás, una fórmula que -para mí- siempre acarrea infelicidad.