La vida es corta, el día es largo

Es miércoles de Pícnic! y hoy te pido unos minutos de tu tiempo consciente para compartir lectura y piques. Escribí “tiempo consciente” porque siento que cada vez más esta categoría de tiempo pasa desapercibida en el ritmo de vida que muchos elegimos llevar (u otros eligen por nosotros). Corremos para casi todo, llegamos con poco aliento a lo que parecen metas, perdemos de vista frecuentemente que el tiempo es una variable tan flexible como caprichosa, y que depende de nosotros. Me he propuesto más de una vez evitar decir “no tengo tiempo” o “se me fue el tiempo”, pero casi siempre fallo. ¿Hasta qué punto no somos dueños de nuestro tiempo y hasta qué punto usamos este argumento como excusa?