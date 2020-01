Diez preguntas para entender la pretemporada en Estados Unidos y el Peñarol 2020

1) ¿Qué va a hacer Peñarol a Los Ángeles?

El plantel partió el jueves por la noche para continuar con su pretemporada en Los Ángeles, Estados Unidos. Como dijo el delantero español Xisco Jiménez previo a la partida en el aeropuerto de Carrasco, “estos trabajos vendrán muy bien y entre otras cosas, para que comencemos a conocernos mejor”.

El plantel aurinegro entrenó en Montevideo 10 días con el flamante entrenador, Diego Forlán, con un único día libre, el pasado lunes.

Ahora continuará adaptándose a las ideas que quiere el técnico para el equipo y que por razones obvias, aún no están del todo afiatadas.

El plantel entrenará con jornadas de dobles turnos –en Montevideo y como recién comenzaban los trabajos, se hizo solo el pasado domingo doble horario– y se trabajará a destajo en lo físico con una mayor exigencia.

2) ¿Por qué fue a Los Ángeles y no a Miami?

Tanto en enero como en julio del año pasado, Peñarol realizó su pretemporada en Miami, tal como lo había hecho también en 2017 solo en uno de esos dos períodos. En este año, los aurinegros llegaron a un acuerdo para hacerlo en Los Ángeles.

Diego Martínez

3) ¿Qué va a pasar con Luis Acevedo?

A esta altura, parece una situación delicada. El futbolista venía entrenando desde que comenzó la pretemporada el pasado 6 de enero, sin firmar su nuevo vínculo con la institución. El jueves, cuando el plantel viajaba hacia Estados Unidos, el vicepresidente Rodolfo Catino, presidente de esta delegación, se comunicó con el representante del futbolista, Sebastián Taborda –según este mismo contó en Sport 890–, quien se encuentra en Europa, y le dijo que si no firmaba contrato, no viajaba. Taborda se negó y el jugador debió quedarse por ahora en Montevideo cuando en principio estaba en la lista de viajeros. El futbolista entrenó este viernes con la Tercera división con el resto de sus compañeros que se quedaron en Montevideo. La intención de Peñarol es que el tema se arregle como mucho, el próximo lunes.

4) ¿Cuándo se suma Gary Kagelmacher?

Hasta el momento, es otra pregunta que no tiene una respuesta clara. El zaguero quien actualmente es el segundo capitán del club belga Kortrijk, tiene absolutamente todo acordado con Peñarol, pero aún tiene seis meses más de contrato con su institución. Por más que ya le había dicho que pretendía irse, para el equipo de Bélgica no ha sido fácil aún conseguir un sustituto. Por eso es que hasta ahora no fue liberado para que se sume a los carboneros. Lo que está acordado es que una vez que esto suceda, Kagelmacher viaje directamente desde Europa a Los Ángeles.

5) ¿Qué pruebas hará Forlán en el equipo?

La primera vez que entrenó Peñarol para esta pretemporada fue el 6 de enero. El 14, Forlán paró por primera vez un equipo en el Estadio Campeón del Siglo. Allí jugaron Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Gabriel Rojas; Matías De los Santos, Krisztián Vadócz; Denis Olivera, Facundo Pellistri; Xisco Jiménez y Luis Acevedo.

De las 10 nuevas figuras que tiene Peñarol para esta temporada, el entrenador utilizó en ese entrenamiento entre los titulares solamente a dos: Vadócz, excompañero suyo en Mumbai City de India y Kitchee de Hong Kong, y el ex Danubio, Denis Olivera. La línea del fondo fue exactamente la misma que venía jugando con Diego López. Después le dio cabida a Jesús Trindade por De los Santos y a otro de los nuevos, Juan Acosta, en lugar de Giovanni.

De las flamantes contrataciones, aún le resta hacer fútbol a Robert Herrera, Christian Bravo, Jonathan Urretaviscaya, Matías Britos y David Terans. Habrá que esperar cuándo llega Gary Kagelmacher, otro de los nuevos. A su vez, al regreso a Montevideo se podrá sumar Joaquín Piquerez, quien firmó su nuevo vínculo, pero viajó con la selección sub 23 a jugar el Preolímpico de Colombia para los Juegos de Tokio 2020.

En Los Ángeles, Forlán probará a todos sus jugadores y comenzará a conocerlos más de cerca.

Leonardo Carreño

6) ¿Qué pasa con Cristian “Cebolla” Rodríguez?

El capitán aurinegro continúa entrenando aparte del plantel principal. Se perdió varios partidos por lesión en la temporada, pero lo más importante, es que no estuvo en los cuatro encuentros principales que liquidaron el Campeonato Uruguayo sobre el final de la temporada pasada debido a una distensión en recto anterior de cuádriceps. Ni siquiera pudo estar en la despedida de Diego Forlán que se disputó el 28 de diciembre. El 6 de enero, cuando volvieron los trabajos en Peñarol, se limitó solo a trotar aparte. Desde el martes 14, comenzó a trabajar con pelota, pero no se sumó aún a las labores con el resto de sus compañeros. Por eso esta pretemporada en Los Ángeles será determinante y espera que no le ocurra lo de julio pasado en Miami cuando se lesionó el sóleo y le costó carísimo.

7) ¿Cuándo juegan los amistosos?

Peñarol tiene previsto dos encuentros amistosos en Estados Unidos. El miércoles 22 se enfrentará a Seattle Sounders de Nicolás Lodeiro, el vigente campeón de la Major League Soccer (MLS). Será a puertas cerradas y se disputarán tres tiempos. Será sin televisación para Uruguay. El otro de los partidos será el sábado 25 de este mes contra Los Angeles FC, el club de Brian Rodríguez y Diego Rossi, aunque este no estará debido a que se encuentra en Colombia con la selección preolímpica. Será el primer compromiso que jugarán los estadounidenses en su pretemporada.

Leonardo Carreño

8) ¿Cómo entrenan los futbolistas que permanecieron en Montevideo?

Fabián “Lolo” Estoyanoff y Marcel Novick, dos de los referentes de este plantel que no tomaron parte del viaja hacia Los Ángeles, trabajan con el plantel de la Tercera división junto a Hernán Petryk, Agustín Dávila y Enzo Martínez. Petryk y Martínez tienen posibilidades de seguir sus carreras en el exterior.

9) ¿Cuándo retorna el plantel desde Los Ángeles?

La vuelta hacia Montevideo está prevista para el lunes 27 de enero luego de 10 días en Estados Unidos y de dos partidos amistosos de preparación.

10) ¿Cuándo será presentado el plantel?

Peñarol ya tiene fijada fecha y hora para la presentación de su plantel en Montevideo. Será el viernes 31 de enero a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo en un encuentro amistoso contra Belgrano de Córdoba.