La reacción de Simeone sobre la sanción de un partido a Fede Valverde

El técnico de Atlético de Madrid, Diego Simeone, brindó este viernes una conferencia de prensa y le consultaron sobre la sanción de un solo partido a Federico Valverde por la falta que cometió de atrás contra Álvaro Morata en la final de la Supercopa Española entre Atlético y Real Madrid jugada el domingo pasado en Arabia. Si bien apenas terminó aquel partido el argentino defendió la acción del volante uruguayo, en esta oportunidad brindó una respuesta con ironía, según publicaron los medios españoles.

“El premio al MVP de Fede Valverde lleva algún punto en la expulsión porque ganó el partido él. La jugada más importante del partido fue la acción de Valverde. Esa jugada nos privó de una ocasión de gol que probablemente podía decidir el partido”, dijo Simeone tras el choque de Arabia Saudí. “Fue la jugada más importante y le dije que no se preocupara, que cualquiera haría lo mismo en su lugar. Tenía que hacerlo. Luego a ver cuántas jornadas le dan”, anticipó.

El Comité de Competición español sancionó con un solo partido a Valverde por su expulsión, lo que indignó a los aficionados del club rojiblanco.

Ahora, conocida la sanción y en la previa del choque ante Eibar por la Liga, el argentino fue consultado por el asunto y señaló: “Creo que fui muy claro después del partido en consecuencia de la acción, que fue justa y era lo que tenía que hacer. También fui extremadamente claro con lo que iba a pasar. Y me parece que hoy desgastarme a pensar en cosas que ya sabemos que van a suceder no tiene sentido, así que me enfoco en el Eibar", indicó el Cholo.

Real Madrid ganó la final de la Supercopa por penales y Valverde fue clave en la conquista por una incidencia que protagonizó a los 115 minutos del partido. Tras un error de Dani Carvajal, Real Madrid quedó muy expuesto en defensa y Morata se fue derechito al gol. Valverde lo corrió de atrás y en la medialuna lo bajó para evitar el gol y para que la incidencia fuera tiro libre y no penal.