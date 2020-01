AUF es la única que aún no negoció sus derechos de TV para Eliminatorias; hay dos interesados para el mercado local

Con dos propuestas, de Telefónica (Uruguay) y de Servicesky (Ecuador), para adquirir los derechos de televisión de las Eliminatorias para el Mundial de 2022 de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el mercado local, se cerró este miércoles el plazo que tenían las empresas para ofertar para los nueve partidos de Uruguay.

Ahora, tras la recepción de las propuestas para la segunda parte del llamado abierto que hizo la AUF, los neutrales se plantearon dos objetivos en la hoja de ruta: adjudicar antes de fines de este mes los derechos de las eliminatorias para el exterior, para el que hicieron un llamado el 11 de agosto de 2019 y para el que se presentaron tres empresas (TyC, Mediapro y Servicesky); y en febrero, los correspondientes al mercado local (Telefónica y Servicesky).

Camilo Dos Santos

Aunque se presentaron separadas, por el nuevo marco que le dio la AUF a la negociación de sus derechos, las licitaciones están unidas y las estudian en paralelo, explicaron desde la Asociación a Referí.

¿Qué ofrecieron Telefónica y Servicesky?

Los dos oferentes que se presentaron al último llamado de la AUF, plantearon diferentes propuestas.

La empresa que representa a Movistar se interesó exclusivamente por los derechos de streaming que la AUF sacó al mercado.

La empresa ecuatoriana ofertó por todos los derechos para Uruguay, streaming y la televisación de los partidos a través de los cableoperadores de todo el país.

¿Movistar vs. Antel?

Con este paso de Telefónica, Movistar ingresa al mercado de los derechos de televisión en el fútbol uruguayo exclusivamente para acceder a streaming.

Hasta 2019 fue Antel quien transmitió los partidos de la selección con esa tecnología con sus propias emisiones o con repetición de los contenidos de Tenfield o AUFTV.

¿Esto quiere decir que Antel quedó fuera del mercado? No. De acuerdo a lo previsto en los pliegos de licitación, la Asociación se reservó el derecho de transmitir por streaming los partidos con su señal AUFTV. Además, si le adjudicaran a Servicesky todos los derechos, podrá negociarlos con Antel.

Un escenario inédito para la AUF

Nunca, desde que la AUF llamó a oferentes para adquirir derechos de televisión por un clasificatorio al Mundial, los dirigentes llevaron la negociación hasta una fecha tan cercana al comienzo de las Eliminatorias, que en este caso se iniciarán el 26 de marzo de local con Chile.

En las últimas negociaciones, la AUF, bajo las presidencias de Sebastián Bauzá (2009-2014) y Wilmar Valdez (2014-2018), acordó meses antes del comienzo de las Eliminatorias.

Para el Mundial 2018 la competencia comenzó en octubre de 2015 y 10 meses antes, en diciembre de 2014, habían llegado a un acuerdo sobre la venta de los derechos.

Para el Mundial 2014, el clasificatorio comenzó en octubre de 2011 y los derechos fueron votados ocho meses antes, el 21 de febrero.

También, nunca se planteó una situación como la actual en la que Uruguay fue el último en cerrar los acuerdos en el continente.

Todas las asociaciones afiliadas a Conmebol comercializaron sus derechos entre fines de 2018 y comienzos de 2019. En enero de 2020, la AUF busca negociar de una forma diferente a como lo hizo para los Mundiales desde 2002 y hasta 2018.

Para Catar 2022, la AUF estableció un nuevo mecanismo de negociación que consistió en separar los derechos locales de los internacionales y brindar la opción que los interesados pudieran ofertar de la forma que consideraran más conveniente y sin tener ninguna limitación.

La condición que establece el llamado que hizo la AUF, explicaron a Referí desde la sede de la calle Guayabos, es que Tenfield tiene la opción de igualar la mejor oferta para el mercado local. En el caso del llamado internacional, Full Play intentó bloquear en agosto pasado el llamado por entender que tenía una cláusula de prioridad, pero fue denegada por la Justicia.

En este contexto, mientras la AUF aún estudia las ofertas para mejorar las propuestas y sacar mayores réditos, Argentina ya acordó con TyC, Brasil con Peach, Paraguay, Chile y Bolivia con Mediapro, Colombia con Movistar, Perú con GolTV, Venezuela con On Site y Ecuador con Servicesky.

¿Es una ventaja negociar con escaso tiempo para el inicio de las Eliminatorias? Desde la AUF explicaron que se puede interpretar como una experiencia positiva o negativa. Desde el punto de vista financiero, quienes ya vendieron sus derechos comenzaron a recibir beneficios por la venta de los mismos, sin embargo la AUF aún no recibió ingreso, pero, por otro lado, aspira a mejorar los beneficios que logró para el último clasificatorio al Mundial.

También explicaron que cambió el mercado. Hasta 2014, cuando cerró el último acuerdo, vendieron todo el paquete de los derechos de televisión a FullPlay, y en esta ocasión plantearon una negociación segmentada que hizo más extensa la negociación con las tres empresas que se postularon.

¿Cuál es la aspiración de la AUF?

Los neutrales de la AUF no quieren hablar de un techo a la hora de negociar y nunca manejaron oficialmente cifras sobre sus aspiraciones económicas por los derechos para las Eliminatorias para 2022.

Leonardo Carreño

La única cifra que establecieron fue un piso que quieren por encima de los US$ 17.000.000 (US$ 10.000.000 pagó Tenfield por el mercado local y US$ 7.000.000 Full Play por los partidos para el exterior) que la AUF percibió en 2014.

En 2011 habían negociado por US$ 10.500.000 (US$ 7.000.000 por el mercado local y US$ 3.500.000 de Full Play por los partidos para el exterior).

En 2006 había negociado sobre la base de US$ 5.500.000 con Tenfield por todos los derechos para Uruguay y el exterior.