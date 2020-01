Decurnex le hizo un guiño a Alonso y prepara el regreso de Nacional a la AUF

La crisis política que desató Nacional en noviembre, cuando le quitó la confianza al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y retiró a sus representantes del gobierno del fútbol uruguayo, intenta tomar un giro diferente en el inicio de 2020.

El sábado, en entrevista con Referí, Alonso mantuvo su discurso conciliador y reflejó su aspiración de concretar el retorno de los albos a los cargos de gobierno en la AUF.

Este lunes, el presidente tricolor, José Decurnex, le devolvió un guiño cuando manifestó que su club debe “estar sentado allí (en la AUF)”.

De todas formas, aún tienen camino por recorrer, porque nada cambió de noviembre a la fecha, salvo que Nacional fue campeón con argumentos deportivos y alejado de los reclamos que instaló fuera de la cancha.

En el penúltimo mes de 2019, Nacional resolvió en directiva e informó en un comunicado pedir el cese del director del Departamento de Arbitraje, Darío Ubriaco, el presidente de la gremial de árbitros Marcelo De León y los cuatro integrantes técnicos de la comisión de árbitros (Carlos Pastorino, José Villalba, Adrián Sánchez y Roberto Silvera).

Pese a esos cuestionamientos, Alonso mantuvo su confianza en Ubriaco y en los técnicos, y expresó que mantendrá la misma estructura para la temporada 2020.

El cierre de la temporada 2019 fue con la exitosa implementación del VAR y con trabajos arbitrales que fueron destacados. Además, pese a los cuestionamientos y las dudas que le generaba a Nacional la cúpula referil, el club que preside Decurnex se proclamó campeón.

¿Qué dijo Decurnex?

Este lunes, en el primer día de entrenamiento de Nacional en Los Céspedes, Decurnex fue consultado sobre las diferencias con la AUF y dijo que no mantuvieron contacto, pero adelantó: “El diálogo nunca se rompió. Nacional es parte de la AUF y creo firmemente que Nacional tiene que estar sentado allí. Continuaremos las conversaciones en haras de construir, reconstruir y participar cuando estimemos que sea conveniente”.

El mensaje de Alonso

Dos días antes, en una entrevista que concedió a Referí, el presidente de la AUF, que desde que se planteó el conflicto evitó incrementar la tensión y optó por el silencio, expresó sobre el tema: “El tema explotó en noviembre por algunas situaciones vinculadas a arbitrajes del Torneo Clausura, sobre las que no tenemos ningún tipo de valoración. Lamentablemente tuvimos una discrepancia en cuanto al tema arbitral que determinó que Nacional nos retirara la confianza por ese aspecto. En todo ese proceso, fuimos muy cuidadosos de dos situaciones: 1) guardar la línea en cuanto al trabajo en el área arbitral; 2) no hacer ningún comentario o valoración sobre lo que fue la expresión de Nacional en este aspecto. Fuimos muy respetuosos. No agregamos ninguna palabra arriba de los comunicados y buscamos siempre que el tránsito a lo largo de la discrepancia fuera lo más productivo y respetuoso posible con la aspiración de tener una recomposición en base al diálogo franco y al análisis de las situaciones vividas. Por tanto aspiramos a que Nacional pueda encontrar la comodidad para volver al gobierno del fútbol y para eso vamos a trabajar”.

En el inicio de 2020, la AUF mantiene la misma línea. El presidente Alonso confirmó a Referí la confianza en Ubriaco y en la Comisión de Árbitros. “Tenemos un buen equipo de trabajo”, definió.

En el caso de Ubriaco, su vínculo con la AUF finaliza en abril, y será el exárbitro quien decidirá si continúa.

Según pudo saber Referí en diciembre, Ubriaco estaba dispuesto a dar un paso al costado tras completar cuatro años en la función. Tiene posibilidades de seguir creciendo en la cúpula arbitral de Conmebol, a la que también está vinculado.

Consultado Alonso sobre la renovación de Ubriaco: “Dependerá de él. Yo confío en Darío”.

¿Qué sucedió en noviembre?

Molesto por errores arbitrales, que en ocasiones le perjudicaron y en otras le beneficiaron, el 12 de noviembre Decurnex y el vicepresidente Alejandro Balbi visitaron la AUF y a la salida de la reunión con Alonso y los demás integrantes del ejecutivo, expresaron respaldo y confianza en el titular de la AUF, a quien apoyaron en las elecciones de marzo.

Sin embargo, en una jugada política en la que no dejaron margen para negociaciones, Decurnex hizo dos movimientos que generaron inestabilidad en la AUF: 1) el 20 de noviembre Nacional emitió un comunicado pidiendo la remoción de la cúpula arbitral; 2) tres días después, el sábado 23, sin dejar margen para una negociación, la misma directiva decidió por unanimidad (a pesar de que existían dos posiciones), retirar la confianza al presidente Alonso y quitar de los cargos a Julián Moreno (del ejecutivo) y Aldo Gioscia (de la mesa de Primera).

Desde noviembre, el ejecutivo de la AUF que integran siete miembros tiene una silla vacante (la de Moreno) y la mesa de primera funciona sin el representante de Nacional.

Por otra parte, esta semana se reunirá el Consejo de Liga de Primera División para definir todos los detalles de la temporada 2020. Ese fue otro lugar al que Nacional decidió no concurrir más, cuando decidió retirar a sus delegados.

La delegación de Nacional en la AUF está encabezada por Eduardo Ache.