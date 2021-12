Dios, dos ríos, y los Beatles

Libro de las preguntas se llama un libro de Pablo Neruda publicado de manera póstuma en 1974, el cual recopila, como el propio nombre de la obra lo indica, preguntas que el poeta se fue haciendo a lo largo de su vida y entre las cuales figura una imprescindible: “¿Cuántas preguntas tiene un gato?”. A un gato no lo mata la curiosidad, sino el no poder tener respuestas a las preguntas que se hace. Hoy comienzo preguntando: ¿cuántas canciones de los Beatles han tenido un cover que podemos considerar excelente, incluso mejor que la versión original? Solo conozco uno: el que Richie Havens hizo en 1970 de Here Comes the Sun, escrita un año antes por George Harrison. ¿Quién es la única persona que en 2001 pudo competir en popularidad con Osama bin Laden en el buscador de Google? George Harrison. ¿Quién de los cuatro Beatles era fumador? George Harrison. ¿Cuál de los cuatro era el más callado y le sacaba el cuerpo a las entrevistas? George Harrison. ¿Cuál es el único de los fabulosos de Liverpool que luego integró un supergrupo? George Harrison, quien fue parte del quinteto The Traveling Wilburys, con Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff Lynne (Electric Light Orchestra). ¿Quién es el único miembro de los Beatles que ha escrito una canción interpretada por Nina Simone, Paul Simon y Peter Tosh? George Harrison (Here Comes the Sun). ¿Cuál de los Beatles escribió una canción que tres años después de haber sido escrita fue utilizada como propaganda en la campaña política de un líder caribeño? George Harrison, cuya canción recién mencionada ayudó mucho para que en 1972 Michael Manley fuera electo primer ministro de Jamaica.