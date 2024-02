Diputada cabildante se fue al Partido Nacional y Domenech la criticó: "Su labor fue muy pobre"

Inés Monzillo, diputada suplente del cabildante Carlos Testa, anunció que dejó el partido para unirse al Espacio 40 del Partido Nacional, liderado por el ministro de Defensa, Javier García, y que apoya la candidatura del exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

"Había cosas que ya no podía justificar y no me gustaba hacerlo sin tener la información realmente confiable y fiel a lo que pasaba", relató la legisladora en una entrevista con El País.

Monzillo declaró que nunca hubo una "respuesta clara y concreta" sobre lo que ocurrió con la exministra de Vivienda, Irene Moreira, quien se alejó del cargo luego de entregar viviendas de forma directa sin pasar por sorteo, y tampoco sabe "cuántos" o a qué personas se las designó para "los cargos" públicos el partido.

Este lunes por la tarde el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, criticó la decisión de la diputada suplente y aseguró que Monzillo "no es capaz de hacer un discurso, ni una intervención parlamentaria significativa".

"Se trata de una caso de ingratitud de alguien que estaba llamado a vivir en el anonimato. Su labor legislativa fue muy pobre y culmina ahora pataleando porque está en desacuerdo con el reparto de cargos", arremetió el senador en una entrevista con el programa 12 PM de Azul FM.

Aunque para Domenech la salida de Monzillo "no significa ningún aporte ni ninguna perdida", el presidente de la fuerza política aseguró que la legisladora "no fundamentó con contundencia las razones por las que se alejaba" en una reunión que mantuvo con el senador y con el líder del partido, Guido Manini Ríos. "Vi en El País que lo que le molestaba es el reparto de cargos, la verdad que si accedió a Cabildo Abierto por cargos se equivocó. En Cabildo no nos dedicamos a repartir cargos", agregó.

La nueva integrante del Partido Nacional le aseguró a los cabildantes que ella renunció al partido, pero no a su banca del Parlamento, decisión que molestó a Domenech: "Ella es suplente y esperamos que tenga el decoro de no sentarse en una banca de Cabildo Abierto (…) Me parece altamente inmoral esa actitud".

"Me alegro que este tipo de gente se aleje de Cabildo Abierto porque me parece inaceptable que alguien escale posiciones dentro de un partido apoyándose en su organización, principios y electorado, y pretenda mantener los cargos que obtuvo por el esfuerzo colectivo de cientos de personas", sentenció el senador.

Por otra parte, Manini Ríos declaró a Telemundo que "no es una buena noticia para Cabildo" la salida de Monzillo.

"Cabildo sigue consecuente con sus principios, es un partido de propuestas, estamos permanentemente defendiendo al ciudadano de a pie, no sé a qué se refiere (Monzillo) en las cosas que no le han gustado, pero siempre tuvo las instancias de conversarlo en la interna del partido", expresó el líder del partido.