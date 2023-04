Diputado blanco dijo que despenalizar el aborto generó "el mayor genocidio legalizado" del país

El diputado nacionalista Javier Radiccioni acusó al Frente Amplio de generar la "mayor cantidad de desaparecidos vivos en este país para muchos niños que precisan a sus padres", porque no votó la ley de tenencia compartida, que fue aprobada de todas formas en la cámara baja la madrugada de este jueves.

Radiccioni recordó también la aprobación de la ley del aborto y sostuvo que así se dio paso al "mayor genocidio legalizado que tiene el país".

"Una fuerza política que se ha sacado cartel durante más de 40 años con la lucha de los desaparecidos hoy condena a miles y miles de niños uruguayos a que tengan padres ausentes, a que tengan padres desaparecidos", alegó Radiccioni.

"También se han embanderado con la supresión de identidad. Fíjese si esto no es también suprimir la identidad de un menor, cortar el vínculo filial y en definitiva suspender los derechos de la patria potestad, porque la patria potestad se ejerce solo si se tiene un control directo, una relación directa, con la persona", continuó el legislador.

La identidad, para Radiccioni, "es parte de la historia del menor, de su derecho a ser quién es".

Aborto: "el mayor genocidio"

Radiccioni recordó también la aprobación de la ley de despenalización de la interrumpción voluntaria del embarazo en 2012, cuando con los votos del Frente Amplio se dio lugar al "mayor genocidio legalizado que tiene el país", según el diputado.

"El menor es un sujeto de derecho, no un objeto. En este parlamento, hace unos años se voto el derecho al aborto generando el mayor genocidio legalizado que tiene el país y que existe en el mundo con 11 mil abortos por año", argumentó.

Según Radiccioni, quienes apoyaron aquella ley lo hicieron para "ir a buscar el voto fácil de aquellas y aquellos que buscaban el aborto como una solución a su propia vida, pero no como una solución a la vida del menor al quien se la interrumpían"

Hombres como Homero Simpson

Por otro lado, el legislador nacionalista criticó al "feminismo mal entendido" que se opuso a la ley de tenencia compartida y dijo que el sistema presenta a un hombre o padre que no es capaz "de atender a un niño".

"Uno cuando prende la televisión todos los días encuentra con que el único hombre capaz de limpiar una cocina, señor presidente, es Mr. Músculo. Es un dibujito animado. Los demás varones no somos capaces de limpiar la cocina. Los demás varones no somos capaces de atender un niño. Somos una especie de Homero Simpson que necesitamos que Marge nos guíe por la vida y nos vaya arreglando el montón de errores que vamos cometiendo. Y eso no es así, señor presidente", dijo el diputado.

"Nosotros creemos que el sistema capitalista, el sistema de mercado, como hoy la mujer tiene la capacidad de gastar ciertos ingresos, la quiere hacer sentir empoderada en muchos casos", sostuvo en defensa de la ley aprobada en la madrugada de este jueves.

Para el diputado se le dice a la mujer "que es capaz de resolver ciertas situaciones que el hombre no".

"Acá se quiere dejar al hombre en la figura de proveedor y que sea para el derecho solamente un proveedor de dinero o de ingresos para una familia", afirmó en la Cámara de Diputados.

Para Radiccioni, "el empoderamiento de la mujer resulta algo muy importante en el siglo XXI, pero esto no puede ir en detrimento del valor que tiene el hombre o del valor que tiene el padre para un niño".

De todas formas, el legislador nacionalista dijo que estará "de acuerdo siempre en que haya leyes que condenen a esos hombres, a esos varones, que no se hacen responsables de sus hijos". "Para que tengan que estar a la altura de la situación, para que paguen las pensiones que tengan que pagar, para que se les cierre la frontera cuando se les tenga que cerrar y para cualquier otra medida que sea necesaria para garantizar los alimentos del menor", complementó.