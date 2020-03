Diputado del FA reclama que Mieres se pronuncie contra dichos de Uriarte sobre ley de ocho horas rural

El diputado del Frente Amplio Felipe Carballo reclamó al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que "se manifieste" al respecto de unas declaraciones de Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, acerca de la ley de ocho horas rural.

El martes pasado, Uriarte dijo en el programa Buscadores (Televisión Nacional) que las críticas a la ley votada durante el gobierno frenteamplista "siguen vigentes" aunque aclaró que se va a respetar la normativa.

El jerarca dijo que los dirigentes frenteamplistas, que insistieron en estas semanas con la necesidad de defender los derechos conquistados, "no tienen que defender nada" porque los derechos "se defienden por sí solos".

Diego Vila

De todos modos, Uriarte expresó que los cuestionamientos siguen "vigentes como siempre" porque "hay momentos en que las ocho horas nunca se pudieron aplicar". "Como en la ganadería, hay días que llueve, hay rayos, y no se trabaja. O que se está trabajando y hay que parar porque el riesgo es importante", comentó. Algunos sectores cuestionan la ley de ocho horas rural en el entendimiento de que es un oficio particular sujeto a las condiciones climáticas y que, como tal, no se puede encorsetar en horarios.

Para Carballo (integrante de la lista 711), con sus dichos Uriarte "intenta justificar la pretendida inconveniencia de limitar la jornada". La alternativa a las ocho horas, según el legislador, es terminar en "extensas jornadas" por "razones no imputables al trabajador".

"Todo esto dicho, de forma aun más preocupante, frente al silencio del ministro Pablo Mieres, de quién es necesario escuchar que se manifieste al respecto", agregó Carballo.

"Es obvio que para el ministro de Ganadería la mano de obra es un costo que afecta la productividad y no que la genera. Se olvida que históricamente el salario rural es inferior al resto de los salarios, amparado en que el trabajador rural se aloja y come en el establecimiento, aunque la mayoría de las veces no sea más que un poco de galletas, fideos y por allá un pedazo de carne", dijo el diputado, que integrará la comisión de Trabajo en el Parlamento, y propondrá allí que el Ministerio de Ganadería y el de Trabajo coordinen la fiscalización de la normativa.

"Dado que el MGAP tiene a su disposición todas las herramientas, infraestructura, logística y acceso a predios rurales, proponemos que en acuerdo con el MTSS puedan realizar los controles y supervisión de planillas de trabajo, aportes y hasta el número de jornales, sin generar costos adicionales", dijo el legislador.