Diputados realizó sesión de solidaridad con Palestina y Zubía y Schipani se sorprendieron "por la virulencia" contra Israel

En el marco del del Día Internacional de la solidaridad con Palestina, la Cámara de Representantes realizó este miércoles una sesión extraordinaria donde trató el tema y en la que se pudieron ver las diferentes posturas de los legisladores respecto al conflicto histórico que involucra a Israel y Palestina.

El primero en hablar fue el comunista, Ubaldo Aíta. Dijo que "esta fecha es una buena oportunidad para demostrar que la situación palestina sigue sin resolverse y el pueblo palestino continúa sin poder ejercer sus derechos inalienables. El derecho al retorno y a una construcción en paz, reconocido por dicha asamblea General de las Naciones Unidas". "Cuando ha transcurrido más de medio siglo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que hoy nos convoca, la situación de Palestina, lejos de haber mejorado, solo se puede calificar como dramática. Cada día, cada hora, se violan por parte de Israel los derechos humanos de cientos de miles de palestinos y se violan disposiciones de las Naciones Unidas. Constantemente se ven asesinatos de niñas y niños, de periodistas de Palestina, pero también se los arresta forzosamente. Israel ocupa ilegalmente los territorios de Palestina, establece asentamientos ilegales, levanta muros que separan familias", aseveró.

La Asamblea General de las Naciones Unidas a la que hace referencia Aíta es de 1947 cuando se aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la "resolución de la partición", en la cual se estipulaba la creación de un "Estado judío" y un "Estado árabe" en Palestina, algo que solamente sucedió con Israel.

Por su parte, el diputado nacionalista Sebastián Andújar dijo que al hablar de Palestina "es difícil abstraerse de la conflictividad territorial, social, política y religiosa que a través de la historia que ha tenido y tiene con el Estado de Israel. Es buen momento para recordar el concepto de paz, de libertad, de independencia. Y eso significa el cumplimiento de los derechos humanos en todo el territorio", aseguró.

"El concepto de paz como una situación anhelada, en el sentido que se busca la ausencia de los conflictos, de las disputas territoriales y del horror que sufren las guerras", agregó. "La violencia no puede ser una opción para lograr objetivos", indicó. "Reconocer la existencia de un estado es reconocer elementos constitutivos que lo definen. Un territorio, una población, un gobierno. La Asamblea de la ONU tiene que ver con el reconocimiento de ese Estado", manifestó. "Esta fecha es para recordar que la situación de Palestina no se ha resuelto en su totalidad", aseguró.

Por su parte, el frenteamplista Adel Mirza dijo que desde "1947 ha sido una etapa de represión, de juzgamiento y el suprimiento de los derechos del pueblo palestino". "Miles de personas en las cárceles, sin comer. Bombardeos y amenazas sistemáticas y centenares de checkpoints que dividen y separan las ciudades. En suma, muerte y destrucción como estrategia de aniquilamiento gradual e incremental de la identidad palestina, lo que evidencia inequívocamente el carácter de apartheid del régimen israelí".

Por otro lado, Micaela Melgar, dijo que la mujer palestina sufre múltiples explotaciones por su condición de género y por la ocupación de Israel que ha determinado un montón de políticas de exclusión, asedio y subordinación. El nivel de truculencia hace que la demolición de viviendas palestinas como forma punitiva obliga a que la gente destruya sus propias casas como forma de degradación. Todo queda a cargo de la mujer sin casa", afirmó.

Como respuesta a las intervenciones frenteamplistas, el diputado colorado, Gustavo Zubía, dijo estar "sorprendido por la virulencia de la sesión". "Sufrimiento, conflicto, muerte y violencia son ejes temáticos actuales en el Medio Oriente, no de ahora. Una de las zonas más devastadas del planeta por este tipo de conflictos. Pero una cosa es plantear solidaridad con un pueblo en un conflicto que va más allá de las fronteras entre Palestina e Israel que se ha gestado en los últimos años, sino que también sufre violencia que no desearíamos para ninguno de nuestros pueblos. Pero de ahí a hacer a un enjuiciamiento con los términos exterminamiento, persecución, terrorismo, de la actividad bélica de Israel me parece desajustado".

"Hoy no esperaba estos juicios, Tendría que propender a que el Estado Uruguayo rompiera relaciones con el Estado de Israel haciéndonos eco como Cámara de las calificaciones que aquí se vertieron. Hay un conflicto armado desde hace décadas. Israel estuvo al borde de la extinción cuando diversos estados árabes operaron un conflicto armado con la visión de erradicación del Medio Oriente", afirmó.

También el diputado Felipe Schipani dijo que no esperaba que una sesión de conmemoración se convirtiera "en una sesión de ataque a un Estado que Uruguay ha reconocido desde sus orígenes". "Francamente creemos que no es el momento para discutir estos temas. Hemos sido sorprendidos y nosotros, para no incurrir en lo que criticamos, no vamos a responder las falsedades que se han dicho", finalizó.