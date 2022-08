Dique Mauá: Buquebús planteó su "malestar" al gobierno por sentirse "desplazado" en sus iniciativas

Buquebús trasladó al gobierno su "sorpresa y malestar por sentirse desoído y desplazado de sus iniciativas", tras el anuncio de que el Poder Ejecutivo estudia un proyecto presentado por la constructora Berkes para crear una terminal de pasajeros en el dique Mauá. Así se lo hizo saber Juan Carlos López Mena –dueño de la compañía– al ministro de Transporte, José Luis Falero, en una reunión semanas atrás, según aseguraron a El Observador fuentes de la empresa.

El empresario argentino había pedido a la Presidencia de la República toda la información pública “relativa al proyecto o iniciativa privada a realizarse en el dique Mauá”. La respuesta de Torre Ejecutiva fue que esa data "aún se está recabando", por lo que prorrogó por 20 días el plazo dispuesto por la ley de acceso.

Consultado por El Observador, el ministro Falero sostuvo que López Mena se remitió a consultarle sobre la iniciativa que hoy está sobre la mesa –formulada por Berkes y a la que se incorporó la multinacional Corporación América, que en Uruguay gestiona los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, y recientemente recibió la concesión directa de los seis aeropuertos del interior–.

El jerarca nacionalista apuntó que aún no puede brindar información sobre un proyecto que todavía está a estudio, aunque una vez sea aprobado va a conllevar un pliego licitatorio "que va a ser abierto para todos". El gobierno pretende que la dinámica de pasajeros deje de interferir con la actividad de carga que hay en el puerto de Montevideo, por lo que apuesta por la mudanza de la terminal y por la recuperación de un deteriorado patrimonio sobre la rambla.

Consultado respecto a si el tema podía acarrear algún tipo de conflicto, Falero sostuvo que "Buquebús hoy no tiene vínculo con la terminal portuaria, que es del puerto de Montevideo". "Buquebús es un operador de ferrys que va a seguir funcionando, sea en una terminal gestionada por el Estado o por un privado. El control, las tasas y las tarifas las va a fijar el Estado. No debería haber ningún tipo de conflicto, porque va a poder seguir operando normalmente", declaró el jerarca.

"Ojo, (Buquebús) también puede ser un inversor que llegue a interesarse por un proyecto de este tipo. Tiene la misma posibilidad que cualquier otro proyecto", apuntó Falero.

Proyectos frustrados

La compañía de bandera uruguaya había formulado años atrás una iniciativa privada para construir una terminal en esa zona, que hoy es propiedad del Ministerio de Industria (MIEM). En ese entonces el proyecto implicaba la enajenación del terreno –distinto a lo que sucede ahora, en que el predio seguiría bajo la órbita del Estado– por lo que tuvo que ser tratado en el Parlamento.

Pese a que fue aprobado en el Senado y tenía el visto bueno del gobierno de Tabaré Vázquez –el ministro Víctor Rossi llegó a decir que así como estaba el viejo dique no era más que "un nido de ratas"–, el destino de esa estructura patrimonial dividió la interna del Frente Amplio y la iniciativa acabó naufragando en la cámara baja. "En Uruguay hacen esfuerzos para ser pobres", afirmó López Mena a fines de 2018 ante el bloqueo legislativo.

Juan Carlos López Mena, empresario argentino

En 2020, sin embargo, Buquebús volvió a la carga con un proyecto para llevar la terminal a Punta Carretas, zona donde ya estaba consolidada una iniciativa de la constructora Saceem para desarrollar un puerto deportivo por US$ 17 millones. Esa apuesta, que en un momento sedujo a las autoridades, también quedó por el camino luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) determinara que traía aparejadas complicaciones con el dragado, según transmitieron desde el gobierno a El Observador.

Luego de que la administración transmitiera sus intenciones de descomprimir el puerto de Montevideo mediante la mudanza del flujo de pasajeros, López Mena presentó a comienzos de año un anteproyecto –"cuando no se sabía si salía o no lo de Mauá", según Falero– que tendía puentes sobre el recinto portuario como "posible solución de salida a los pasajeros", explicó el ministro.

"Con eso quedaba desaprovechado un espacio comercial portuario como Mauá, y a nosotros nos interesa que eso sea rescatado. Como país creo que lo más conveniente es tener un puerto específico de turismo, y uno comercial que no genere interferencias. Cuando (Buquebús) lo presenta, no lo llegamos ni a estudiar porque teníamos la propuesta formalmente presentada para sacarlo de ahí", relató el jerarca.

Si el proyecto de Berkes y Corporación América gana la licitación –parte con una ventaja de entre 5% y 20% por ser los titulares de la iniciativa privada en cuestión–, la segunda quedaría a cargo tanto de la conectividad comercial aérea como del transporte fluvial de pasajeros en Montevideo, al recibir los desembarcos de ferris y cruceros en la capital. Desde esta compañía no están haciendo comentarios sobre el proyecto en Mauá, según aclararon desde la agencia de comunicación Quatromanos.

El Observador intentó recabar también la opinión de la empresa Berkes pero declinaron hacer declaraciones.

El ministro de Transporte, en tanto, aseguró que "no va a salir la propuesta que sea, sino la que quieran el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo", que por su parte negocia con los privados la construcción de otros cinco edificios –incluido el viejo cilindro de la compañía del gas– para garantizar la espalda económica del proyecto.

¿Colonia?

Según confirmó El Observador, el MTOP llegó a manejar la posibilidad de anexar la iniciativa en Mauá con la operativa de la terminal de pasajeros en Colonia. Consultado en ese sentido, Falero respondió que "eso no está claro".

"Podía existir la posibilidad si es que la viabilidad económica para la iniciativa en Mauá no diera. Pero no es interés de este gobierno que se mezclen las cosas. Preferimos resolverlo en Montevideo, y más adelante se verá si se licita o no en Colonia", concluyó el ministro.