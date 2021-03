Director de UTE: “Va a ser muy difícil bajar el costo de la energía, los dueños de la pelota son los productores privados”

Lo repite una y otra vez a lo largo de casi una hora de charla. Su gran preocupación es el peso que ganó la generación privada de energía en la última década. Lo compara con un “monstruo” que “fue creciendo” y que impacta en los costos actuales y futuros de la empresa. Se pregunta por qué Uruguay incorporó cinco veces más de eólica que lo pactado en el acuerdo multipartidario de 2010. Dice que UTE pasó a ser “una agencia de cobranzas” para quienes llama “rentistas” que tienen contratos con la empresa por 20 y 30 años, y a los que hay que comprarles toda la energía que producen aun cuando no se use. El representante de Cabildo Abierto en el Directorio del ente, Enrique Pées Boz, considera que el compromiso de la coalición multicolor de bajar los costos de las tarifas “se ve muy comprometido”, porque UTE “ya no es el dueño de la pelota”. Lo que sigue es un resumen de la entrevista que el jerarca concedió a El Observador.