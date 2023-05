Directorio de Conaprole salió al cruce de lo que el sindicato dijo del conflicto

Este miércoles, anunció la AOEC, habrá una conferencia de prensa "urgente" en la que se espera el anuncio de nuevos pasos que el sindicato dará en el marco de este conflicto.

La dirección de la mayor industria láctea nacional recordó que los tamberos vienen de enfrentar una de las peores sequías, con pérdidas superiores a US$ 100 millones, según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En ese contexto, se indicó, sucede "un conflicto tan injusto como inexplicable".

Según se explicó, el directorio que encabeza Gabriel Fernández Secco como presidente realizó una inversión en una nueva máquina de envasado de UHT para el abastecimiento al mercado interno y con el objetivo de incrementar las exportaciones de la mano de un envase más práctico y moderno.

A la vez, propuso trabajar con el padrón y la forma de operación con los cuales la envasadora opera en el mundo entero.

La inversión productiva, se citó, "no provoca pérdida de empleo, por el contrario, asegura futuro; no afecta el salario; y no afecta las condiciones laborales".