Dos bajas más de Nacional para el clásico: Leandro Fernández y Pablo García se desgarraron

Nacional recibió este miércoles una mala noticia por partida doble: Leandro Fernández y Pablo García se desgarraron y por los tiempos de recuperación se van a perder el clásico previsto para el domingo 4 de julio que se jugará en el Gran Parque Central.

El club informó las lesiones, que fueron en el recto anterior del cuádriceps. No se especifica un lapso de recuperación, pero según se informó a Referí desde la sanidad, será de entre dos y tres semanas.

Los jugadores Pablo García y Leandro Fernández sufrieron una lesión muscular con rotura fibrilar del recto anterior del cuádricep. ¡Pronta recuperación a ambos! #DaleBolso pic.twitter.com/9jFNuvbW5y — Nacional (@Nacional) June 23, 2021

Se trata de dos bajas importantes para el equipo que dirige Alejandro Cappuccio, principalmente la del argentino Fernández, una de las figuras en el ataque y autor de cuatro goles.

Fernández y Gonzalo Bergessio son los futbolistas que más participantes han tenido en lo que va de la temporada, ya que fueron titulares en los 13 partidos jugados por Nacional.

García, mientras tanto, comenzó a jugar en la tercera fecha, frente a Cerro Largo, y en los últimos tres encuentros fue titular, siendo sustituido siempre a los 45 minutos. Estaba ocupando el lugar que dejó Brian Ocampo, quien se encuentra en el plantel de la selección uruguaya que disputa la Copa América en Brasil.

Diego Battiste

Pablo García

Gonzalo Vega y Guillermo May son las opciones que tienen más posibilidades de jugar el partido de este jueves a la hora 15:45 frente a Wanderers, ya que Ignacio Lores no es tenido en cuenta porque su contrato termina el 30 de junio y no se le renovará.

Además, de cara al clásico, Nacional tiene tres jugadores en la selección si el combinado avanza a cuartos de final: Sergio Rochet, Camilo Cándido y Ocampo.

Nacional suma 13 puntos en la tabla de posiciones y de ganarle a los bohemios alcanzará al líder Plaza Colonia con 16.