Dos de cada diez denuncias que recibe la IMM por camiones rotos no se comprueban

Sensores y luces rotas, problemas hidráulicos, fallas en la tolva que recoge la basura y contenedores trancados. Esos son algunas de las denuncias que recibe la Intendencia de Montevideo (IMM) por parte de los conductores de los 20 camiones recolectores de basura, que salen en tres turnos a vaciar unos 120 contenedores cada uno.

Antes de salir de la base operativa cuando comienza el turno, un encargado de mantenimiento avala que el vehículo esté en condiciones de salir a hacer su recorrida.

Una vez que está en el calle, el conductor es el responsable del camión y el que tiene la potestad de interrumpir el circuito si detecta alguna falla. En esos casos, puede decidir volver a la base -siempre que pueda hacerlo por sus propios medios- o reportar la avería y esperar a que llegue el auxilio.

Aunque a nivel mundial el promedio de camiones de basura rotos es de uno cada dos días, en Montevideo se rompen varios a diario. Cada día entre cuatro y seis camiones reportan roturas y no completan las recorridas.

Pero no todas las denuncias que reportan los conductores logran ser verificadas por el personal de mantenimiento cuando el camión entra al taller. En este sentido, el 80% se verifica pero el 20% no pueden comprobarse, afirmó a El Observador un fuente de la IMM.

El director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, afirmó este jueves en una conferencia de prensa que se están haciendo las "investigaciones necesarias" para determinar por qué los camiones se están rompiendo con esa frecuencia. "Ya hay un análisis de las fallas que vienen, en qué turno, en qué lugar", explicó. Hace algunas semanas se dio un evento "extraordinario" en el que se rompieron 14 camiones y el pasado domingo "cayeron 12 camiones", detalló.

"Es muy importante tener en claro que en el día de hoy tenemos 22 camiones y nuestro objetivo es tener 29, más una reserva de 6 más porque más o menos caen por noche 4 o 6 camiones", afirmó Puntigliano.

11 mil contenedores hay en Montevideo pero no todos se vacían todos los días

Además, las roturas de los camiones están sujetas a los paros de mantenimiento que puedan hacer los funcionarios o los días que realizan asambleas, en los que los vehículos no son reparados. Por esta razón, si en un día normal entran cuatro camiones al taller y hay un día en el que no se puede operar, ello implica que se acumulan ocho camiones que no fueron reparados.

"(Las fallas) se reportan e inmediatamente la parte de mantenimiento la revisa. Muchas veces el camión rápidamente puede volver a salir. Muchas de esas fallas son menores y algunas son más graves", señaló Puntigliano.

Esta situación es la que provoca que la basura se acumule en los contenedores, cómo sucedió días atrás y por eso la IMM procura determinar las causas reales del problema.

Los privados más allá de la negociación con Adeom

El pasado 10 de enero el intendente Daniel Martínez, anunció que buscaría llegar a un acuerdo con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para garantizar una guardia gremial mínima que permita continuar con la recolección de residuos en casos de paro. Ese día, el intendente planteó que si no se llegaba a un acuerdo en 30 días la comuna optaría por llamar a una licitación para que privados se encarguen del levante lateral de contenedores en los casos de conflicto o extrema necesidad.

La negociación tripartita en el MTSS -con representantes de la IMM, Adeom y el PIT-CNT- no prosperó, por lo que la comuna avanza en los pliegos para llamar a esa licitación que permita contar con cinco o seis camiones de respaldo. A pedido de las demás partes, sin embargo, la comuna continúa reuniéndose con el sindicato para negociar los servicios mínimos. Hasta el momento, el levante lateral de contenedores permanece en manos de municipales, a excepción del Municipio B, donde la recolección está tercerizada.

Sin embargo, Puntigliano afirmó que los dichos de Martínez del pasado 10 de enero pudieron ser "mal interpretados", ya que más allá de la negociación en el MTSS el departamento de Desarrollo Ambiental tenía previsto incorporar a más privados en la cadena de recolección de residuos, independientemente de los resultados en el ámbito tripartito.

"Lo que dijo (Daniel) Martínez pudo haber sido interpretado de esa forma pero, en realidad, lo que está manifestando es que ese dimensionamiento de componentes privados ante un nivel de incertidumbre tan alto podría ser mucho mejor. Y ese planteo -que debemos leer de esa manera- ya existía desde antes, ya lo habíamos transmitido a Adeom", agregó el director de Desarrollo Ambiental.

Además, afirmó que si la negociación con Adeom termina en el fracaso y "no queda otra alternativa", en vez de cinco o seis camiones se optará por privatizar entre 12 y 18. "Nosotros seguimos adelante con esta estrategia (de incorporar a privados), eso está fuera de discusión. Después el dimensionamiento si fracasamos en las negociaciones... Eso es otro tema", precisó.

La última propuesta que presentó el PIT-CNT

La central sindical presentó este miércoles en el ámbito tripartito de negociación una propuesta en la que establece que ante el riesgo sanitario que puedan generar las medidas sindicales, se "procederá a la instrumentación de guardias gremiales mínimas acordadas entre las partes que permitan allí en la zona donde el riesgo se produzca, normalizar la situación que se genere", según consta del escrito al que accedió El Observador. Sin embargo, la propuesta establece que ese mecanismo no puede, "en ningún caso", ponerse en marcha "antes de los cuatro días de duración de las medidas gremiales". En el tercer punto de la propuesta se aclara que esas guardias mínimas deberán ser acordadas entre las partes, es decir, la cantidad de trabajadores y camiones que se necesitan en cada una de las áreas del sector limpieza. La Intendencia de Montevideo (IMM) tiene hasta el próximo miércoles para responder a la propuesta. Fuentes de la comuna aseguraron que preparan un informe -con datos aportados por el área de limpieza- en el que detallarán qué pasa cuando se acumula basura en la ciudad, así como los tiempos que pueden manejarse en esas situaciones de emergencia.