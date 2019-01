Pulseada entre Adeom y la IMM por la esencialidad en la recolección de residuos

“Realmente estamos todos podridos”, dijo a la prensa el intendente de Montevideo Daniel Martínez en junio de 2018 cuando un grupo de dirigentes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom) le copó la oficina en el palacio municipal. La relación con el gremio, una pieza clave con la que lidiar en la gestión como intendente, tuvo sus momentos con idas y vueltas y puntos más conflictivos que otros.

Este verano Martínez interrumpió sus vacaciones para anunciar que su administración buscaría negociar guardias gremiales para asegurar que la recolección de basura sea un servicio permanente, lo que implica que cuando se hagan paros tenga que quedar una guardia gremial para garantizar la tarea. El paro que llevó a cabo Adeom desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero colmó la paciencia del intendente, que primero quiso decretar la esencialidad, y luego de la medida, pidió ayuda al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para zanjar el tema definitivamente.

Así, el 10 de enero la Intendencia de Montevideo (IMM) convocó a una conferencia de prensa para anunciar que abriría un mes de negociación en el MTSS con autoridades de la comuna, de Adeom y del PIT-CNT.

Este martes tuvo lugar la primera de ellas en el MTSS. Pero Adeom aprovechó la ocasión para traer a la mesa un viejo tema de disputa con las autoridades comunales: las condiciones insalubres de trabajo en los depósitos finales de residuos. El sindicato comenzó la reunión con una postura de no negociar hasta que no se estudiara la salubridad del sector. Sin embargo, con la mediación de los representantes del PIT-CNT, Fernando Pereira y Joselo López, los dirigentes fueron cediendo en su postura, afirmaron a El Observador participantes de la reunión.

Adeom aseguró que en enero de 2017 firmó un acuerdo con la IMM para crear una comisión que, entre otras cosas, hiciera un estudio de salubridad en los depósitos finales de residuos. Los dirigentes del gremio aseguraron que en lugares como la usina Felipe Cardoso se trabaja en condiciones insalubres. Para reafirmar su teoría, desde Adeom difundieron una serie de fotografías de objetos que han aparecido en los últimos años en el lugar, como restos humanos, de animales, un ataúd y herramientas quirúrgicas.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, aseguró a El Observador que la IMM nunca cumplió con lo establecido en el acuerdo de enero de 2017. Sin embargo, el director de Gestión Humana, Eduardo Brenta, aseguró a El Observador que sí hubo avances en ese estudio pero que Adeom dejó de convocar a la comisión.

“No es una prioridad para ellos”, argumentó Ripoll en relación a las autoridades de la administración de Martínez y agregó que están enfocados en la campaña del intendente como precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA). “Lo que están haciendo está vinculado a la campaña y nada más. No importa la gestión”, subrayó.

Este martes en el MTSS las partes resolvieron crear dos comisiones. Una, a pedido de Adeom, para dar cumplimiento al acuerdo firmado en enero de 2017, que vuelve a poner sobre la mesa la insalubridad del sector. La otra comisión es para evaluar concretamente la propuesta de servicio permanente con guardias gremiales que pretende negociar la IMM.

Brenta explicó que la IMM se negó a que ambas comisiones fueran simultáneas, ya que para la negociación de los servicios mínimos en la recolección de residuos el intendente estableció un plazo de 30 días. En cambio, la discusión sobre la salubridad es algo "distinto" y deberá incluir a otros actores, como al Ministerio de Salud Pública (MSP), agregó. Para la comuna fue una reunión positiva porque el gremio accedió a crear una comisión para negociar la esencialidad.

Sin embargo, después de la reunión Ripoll se mantuvo firme en su postura de que la recolección "no es un servicio esencial". “Nosotros entendemos que la recolección no es un servicio esencial. Ni que hablar que no requiere de una regulación de guardias gremiales. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo marca. Esto es para conflictos a largo plazo que ponen en riesgo la vida o cuando hay riesgo sanitario”, explicó.

En su opinión, el riesgo sanitario “no es lo que sucede” cuando se para la recolección ni fue tampoco lo que sucedió en el pasado conflicto, desde el 31 de diciembre al 4 de enero. “Después de cuatro días de paralización el Ministerio de Salud Pública (MSP) no encontró riesgo sanitario”, agregó. Sin embargo, señaló que el gremio no está “en contra” de negociar o de dialogar. Pero insistió en que la “salud de los trabajadores” no es una “prioridad” de la administración.