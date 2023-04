Drama renovado en Semana Santa: cazadores irresponsables, perros sueltos y ovejas muertas

Durante la Semana Santa, cuando se incrementan las actividades que involucran el desplazamiento de gente desde centros urbanos a zonas rurales, se potencia uno de los problemas que ambientan ataques de perros a las majadas: la proliferación de cazadores no responsables que por descuido -o a veces deliberadamente- pierden el control de sus animales, que terminan sueltos e hiriendo y matando ovinos.

Eso fue denunciado a El Observador por Pedro Scremini, veterinario y productor agropecuario, quien integra un grupo de WhatsApp en el que constantemente denuncia perjuicios que tienen los ovinocultores.

Uno de los casos de lanares atacados en la novena sección de Cerro Largo.

Recientemente informó sobre un nuevo caso, el del productor Octavio Fernández, cuyo sistema productivo está en un campo de Costas de El Cordobés, cerca de Paso Villar, en la novena sección policial de Cerro Largo.

Octavio perdió 17 borregas Merino Dohne, todas muertas por ataques de perros. Otras cuatro quedaron muy lastimadas.

La de Octavio y su familia es una pérdida económica muy importante, de animales que eran parte de una majada criada con mucho esmero y dedicación, pero a lo económico se le añade un daño incalculable en dinero y tal vez el de mayor impacto, “el brutal daño anímico”, señaló Scremini.

Cazadores “muy responsables”

Antes de brindar otros conceptos, Scremini puntualizó que existen cazadores que actúan en la forma que corresponde, que son “muy responsables”, que además cumplen con un servicio necesario, por ejemplo para el control del chancho jabalí, que es una plaga.

Son, dijo, cazadores con experiencia en el oficio, que saben manejar a sus animales y los tienen cuidados, que salen al campo con 20 perros y regresan con todos, esos son perros que conocen y distinguen, que van al chancho que es el objetivo de la caza y que no andan correteando ovejas ni terneros por los campos.

Los perros de pueblo

A la vez, y sobre todo en semanas como la actual, “mucha gente sale de campamento, uno ve el desfile de autos desde la ciudad a los campos, gente que se junta y agarran seis, siete, ocho perros que no son camperos, son perros que van y corren descontroladamente y muerden a todo lo que se mueva y eso es un peligro que no tiene ningún tipo de freno, como todo en la vida hay gente que no le importa nada el esfuerzo de otros que padecen por esos perros”.

Se trata, insistió, de “gente de pueblo con perros de pueblo, no son cazadores responsables, que los hay por supuesto”.

“Las hicieron bolsa”

Recordó que una vez, también en Cerro Largo, supo de un caso de 15 personas con 60 perros dentro de un campo cazando a la vez, en un predio parcialmente forestado, “y esos perros atacaron a las pocas ovejas que estaban en el campo y las hicieron bolsa”.

“Estoy en Fraile Muerto y hacia el sur, hacia Montevideo, hay una zona de sierras con mucho chancho jabalí, con mucha gente que se dedica a cazar y uno escucha, los fines de semana sobre todo, ladridos que vienen de otros campos y son de cazadores que conocen de campo y que cuando se les pierde un perro avisan para que si lo encuentran se lo guarden”, contó.

Aludió también a accidentes que ocurren, en forma inesperada o a veces a propósito: perros de caza que se extravían o quedan muy heridos y son abandonados, que se terminan transformando en un problema y eso, señaló, “es muy común en gente que no son cazadores profesionales, son una barra de amigos que se juntan en el pueblo, agarran unos perros y salen de aventura de caza por los campos en Semana Santa, por ejemplo”.

“Los perros criadores en el pueblo, lejos de la convivencia con los animales de producción, son el gran problema”, advirtió.

Ataques a ovinos, grave problema en el campo.

Otro foco de ataques

Scremini dijo que lo anterior no es la única explicación de los constantes ataques de perros en forma individual o conformando jaurías a las majadas, “también sabemos que hay productores que no hacen bien las cosas, que se van a dormir al pueblo y dejan los perros sueltos, eso también es un acto de irresponsabilidad, hay que ver todo”.

“Cada perro, sea quién sea el dueño, sea de un campo o de la ciudad, tiene que estar siempre controlado y los perros que no tienen dueño, que andan sueltos y son cada vez más, lamentablemente, son un enorme problema para los animales de producción y para la propia gente y de eso de una buena vez deben ocuparse los que nos gobiernan”, enfatizó.

En su último mensaje en WhatsApp Scremini reclamó por esta situación, con la siguiente expresión: “Todo este tema de los perros es un descontrol (…) cuando pasan estas cosas, ¿quién tiene que poner orden o marcar la cancha? ¡Los que gobiernan! Pero no están en estos temas, ¡seguimos solos!”.