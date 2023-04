Piden que la gente no “mascotice”, para que disminuya el tráfico de animales silvestres

Según informó, el tráfico de especies silvestres es algo mucho más común en Uruguay de lo que se piensa. “Es más, muchas personas son parte del tráfico sin quizás ser conscientes de ello. La compra y tenencia de animales silvestres como mascotas, sean nativos o exóticos es algo que sigue sucediendo”, indicó.

Las especies nativas más traficadas son las aves cantoras y los reptiles. En las exóticas, los loros habladores, de frente azul o amazónicos y las tortugas de tierra. Los monos no tanto, en un año fueron ocho ejemplares, pero se pagan más, de US$ 500 a US$ 700, mientras que un loro se vende a US$ 100 o US$ 200, informó.