“Nadie se pone más triste que un tradicionalista cuando muere un caballo, los amamos, los cuidamos como nadie”, enfatizó Jorge Díaz, presidente de la Unión de Aparecerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay (Uastu), entidad que nuclea a 80 agrupaciones distribuidas en los 19 departamentos.

Díaz, integrante de la entidad montevideana Abrazo Oriental, contó que cuando recorre el país suele ver problemas de bienestar animal, pero “no de los tradicionalistas, somos abanderados en el cuidado de los animales”.

Eso, destacó, “no se contradice con la defensa de las jineteadas, acá cuidamos a los caballos”.

“Son tratados del modo que corresponde, hay que felicitar a la Intendencia de Montevideo por las medidas que toma año tras año pensando en el jinete y en el caballo, hay ambulancias y veterinarios, hay una vigilancia permanente”, agregó.

Mencionó, por la relevancia de su responsabilidad, al capataz de campo de las Criollas del Prado, Dalton Delgado: “Es impresionante lo que cuida al jinete, a cada persona que trabaja en el ruedo. A cada caballo lo trata casi como si fuera persona. Hace mucho por el bienestar animal, hay que felicitarlo”.

“Mejoramos las espuelas y no tienen puntas, los palenques están acolchados, no judeamos (sic) a los caballos, comen bien, descansan en lugares cómodos… sé de tropilleros que antes de ir a una jineteada ven las instalaciones y si no están conformes no llevan a sus caballos”, contó.

El stand de la Uastu en la Semana Criolla de 2023.

Muerte: "Ligamos mal"

Díaz señaló, sobre la muerte de un equino el domingo en la Semana Criolla del Prado, que “nos puso muy tristes, pero un caballo puede tener un accidente, golpearse, morir y puede pasarle trabajando en el campo, tirando de un carro, en una carrera o en una prueba de rienda, ligamos mal con este caso”.

Enseguida puso otro ejemplo, recurriendo al fútbol. Dijo que en una jugada, sin mala voluntad del rival, un futbolista puede tener una lesión grave y eso es ligar mal, como cuando en otras disciplinas hay deportistas que mueren durante el juego. “Nadie quiere eso, hay cuidados, pero a veces también mala suerte por un golpe”, indicó.

Señaló que, considerando que en el Prado en una semana son jineteados cientos de caballos, es muy bajo el porcentaje de animales que tienen alguna herida y que son poquitos los que han muerto.

Camilo dos Santos

Jineteadas, en la Semana Criolla del Prado.

Esperan a los animalistas

Sobre la posición de las organizaciones de animalistas, que al inicio de esta semana solicitaron la suspensión de las jineteadas, dijo que “con mucho gusto” en la Uastu están a las órdenes para dialogar e invitarlos a recorrer predios de tropilleros para que vean cómo viven sus caballos.

“Sería un placer que nos pidan conocernos más”, añadió, a la vez que reconoció que, “como en toda actividad, puede haber personas que hagan mal las cosas, pero son la excepción”.

Solo exigió, a cambio, “un diálogo constructivo, con respeto al que piensa diferente, nosotros hemos ido escuchando cosas que se han pedido y las hemos ido haciendo”.

Un detalle que señaló es que a veces ve gente que cuestiona las jineteadas defendiendo el bienestar animal y tiene un calzado de cuero que procede un animal que hubo que matar.

“Acá el caballo durante 10 segundos tiene un jinete encima, el resto del año vive mejor que mucha gente, en los mejores campos, disfrutando, bien alimentado y se puede comprobar fácilmente, el hombre de campo ama al caballo, invierte mucho en los cuidados, he visto a gente muy dura llorar cuando un caballo muere luego de hacer lo imposible para salvarlo”, complementó.

Camilo dos Santos

Jineteadas, en la Semana Criolla del Prado.

"No hay nada que esconder"

Remarcó que “en las jineteadas hay bienestar animal, en otros ámbitos de pronto no y no veo tanto reclamo, capaz porque la Semana Criolla es muy concurrida y hay muchos medios de comunicación, que nos encanta vengan, vean, muestren, no hay nada que esconder”.

Camilo dos Santos

Jineteadas, en la Semana Criolla del Prado.

La frutilla de la torta

Sobre los objetivos de la Uastu, creada en 2010, expresó que se pueden sintetizar en la defensa y promoción del tradicionalismo y sus valores, considerando danza, el canto, el modo de vestir y actividades de esparcimiento como las jineteadas, que son “la frutilla de la torta, si vas a una fiesta campera y no hay jineteadas le falta lo mejor”.

También informó que en el caso de las Criollas del Parque Roosevelt el predio donde está el ruedo lo administra en régimen de comodato la Uastu, que lo cede esta semana al Club de Leones de Shangrilá, no obstante la Uastu colaboró en temas logísticos, por ejemplo invirtió en mejorar los corrales para que el bienestar animal mejore.