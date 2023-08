Dura carta de judíos en Uruguay a la embajada de Israel en Montevideo: denuncian a la "coalición peligrosa" que lidera Netanyahu

“Las decisiones que el gobierno (de Israel) está aprobando, nos impiden abstenernos, porque nos tocan y atañen a todos los judíos del mundo. Los uruguayos, de todos los partidos e ideologías políticas, tenemos bien presente la importancia de la democracia”, dice una carta que lleva la firma de más de 200 integrantes de la colectividad judía uruguaya y que, con el correr de las horas, está sumando cada vez más adeptos.

La misiva, que según explican será entregada al embajador de Israel en Uruguay para que la haga llegar al gobierno de su país, advierte que la polémica eliminación de la “ley de razonabilidad” que promovió el gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu va a “generar un deterioro irreparable al hasta ahora ejemplar sistema democrático israelí”.

La coalición de gobierno de Israel —una “coalición peligrosa como nunca antes”, a juzgar por la carta— aprobó a fin de julio un proyecto de ley que le quita poder a la Corte Suprema de Justicia. En concreto, este país de Medio Oriente contaba con una normativa en que el Poder Judicial podía poner freno a decisiones del gobierno de turno cuando eran irrazonables y ponían en riesgo a la población.

Es un principio que rige en países como Reino Unido, Canadá y Australia, y que se busca la separación de poderes y que el Ejecutivo esté limitado y controlado por otras instituciones independientes.

La reforma que promovió Netanyahu y su gobierno llevaron a las mayores manifestaciones en la historia de Israel. Incluso supuso ultimátum de grupos de reservistas, renuncias de integrantes del gabinete, la salida de sala en el Parlamento de los representantes de la oposición y la alerta de las agencias judías en el mundo.

Ahora la advertencia llega desde Uruguay, un país que fue clave en el nacimiento del Estado de Israel (cuando en 1947 Naciones Unidas decretó la partición de la entonces Palestina en un Estado árabe y otro judío). No es extraño si se tiene en cuenta que hay unos 18.000 uruguayos viviendo en Israel, muchos de los cuales encontraron allí un refugio democrático durante la última dictadura uruguaya.

“Como una numerosa cantidad de libre pensadores de todas las corrientes y organizaciones políticas y sociales, orgullosos de ser judíos, uruguayos, demócratas y republicanos, quiero expresarle nuestra profunda preocupación por los últimos acontecimientos en Israel”, dice uno de los firmantes, Alberto Abend, quien tiene a dos de sus hijos viviendo en Israel.

La invitación para que más personas se sumen a la petición contra el gobierno de Israel, culmina con el famoso poema del pastor alemán Martin Niemöller: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".