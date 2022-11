Durazno, ¿por qué se convirtió en el limbo del mercado inmobiliario de Uruguay?

Los departamentos con las cotizaciones más elevadas en el mercado de bienes raíces son Montevideo y Canelones, que a su vez son los que concentran más población, y luego viene Maldonado, el departamento que ha sabido atraer a turistas y habitantes de nivel socioeconómico más elevado.

El precio promedio de los alquileres de estos departamentos son $ 18.547, $ 17.124 y $ 16.318 mensuales (respectivamente), según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado la semana pasada y que corresponde al mes de setiembre de 2022.

El resto de los departamentos de Uruguay concentran un costo de alquileres que se despega de esos tres.

Sin embargo, Durazno —el corazón geográfico del país— ha ido acumulando un alza en los costos de sus inmuebles durante los últimos años, particularmente en el rubro de los alquileres.

De hecho (y según ese mismo informe del INE), Durazno presenta un promedio de costos que en setiembre promedió $ 15.866. El departamento que le sigue (y cierra el top cinco) es Río Negro, con $ 13.644. Con cifras muy similares, luego se posicionan Florida ($ 13.640), Flores ($ 13.431), Soriano ($ 13.388) y Salto ($ 13.335).

“El mercado inmobiliario ha explotado en Durazno durante los últimos años”, dijo Sebastián Eroisi, fundador de Centro Inmobiliaria —una empresa que opera en Durazno—, a Café & Negocios.

Eroisi explicó que este fenómeno se debe a la ubicación geográfica del departamento, que ha propiciado la instalación de algunas empresas, como frigoríficos. Sin embargo, la instalación que movió sustancialmente la aguja fue la de la segunda planta de la pastera UPM. Si bien se encuentra en Paso de los Toros (Tacuarembó), la distancia entre ese lugar y la ciudad de Durazno (70 kilómetros) es prácticamente la mitad que la que la separa del centro de Tacuarembó (140 kilómetros). Además, Durazno está más cerca de Montevideo.

Se estima que la fábrica de celulosa está generando aproximadamente 10 mil nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos. “Muchas familias de otros lugares del país han venido a trabajar en Durazno y se han radicado en el departamento, incluso compraron terrenos y construyeron casas”, añadió Eroisi.

Según el empresario, hubo alquileres que aumentaron su valor alrededor de cuatro o cinco veces en el último tiempo, aunque aclaró que, particularmente, este fenómeno es temporal, ya que se trataban de contratos por un año negociados por profesionales extranjeros vinculados a la planta. Estas propiedades que habitualmente tenían un alquiler de US$ 1.000, pasaron a valer entre US$ 4 mil y US$ 5 mil por un lapso determinado.

UPM

Planta de celulosa UPM, en Paso de los Toros

Para Eroisi, el dinamismo en el sector inmobiliario duraznense no se va a paralizar en el corto plazo cuando se culmine la fabricación de UPM, aunque sí estima que el nicho de alquileres elevados disminuirá en el corto plazo.

Según datos aportados por el portal inmobiliario InfoCasas, las consultas por propiedades en Durazno han aumentado en un 70% desde la llegada de UPM. El principal interés de los clientes se centra en los alquileres de viviendas.

Asimismo, se registró un crecimiento mayor al 50% de los alquileres: “Una casa que antes rondaba los $ 20 mil por mes, hoy puede llegar a US$ 45”, ejemplificaron desde la plataforma.

A diferencia del empresario local, desde InfoCasas no se mostraron tan optimistas respecto al dinamismo que se vive en el rubro de real estate en ese departamento.

En esta línea, explicaron que prevén una caída de consultas para el primer trimestre de 2023 para los filtros de ubicación “Durazno” y “Tacuarembó” de la plataforma, efecto que denominaron como “posUPM”. Incluso proyectan una baja en el costo de alquileres para cuando la pastera finalice sus obras. Unidades cuyos alquileres se ubican en US$ 1.500 hoy por hoy podrán bajar a la mitad de ese costo, definieron.