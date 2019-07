Ecuador: fiscalía pide vincular al expresidente Correa en caso de corrupción

El expresidente Rafael Correa y su vicepresidente Jorge Glas aparecen en la lista de 22 sospechosos a los que la Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha pedido vincular a un caso de presunta financiación ilegal en el partido Alianza País entre 2012 y 2016.



Así se desprende de la lista entregada este jueves por la fiscal general, Diana Salazar, a la Corte Nacional de Justicia, en la que amplía notoriamente el círculo de sospechosos en un expediente que implica a la empresa brasileña Odebrecht en la presunta financiación del partido oficialista ecuatoriano cuando era comandado por Correa. El caso es conocido popularmente como "Arroz verde", aunque la Fiscalía lo ha renombrado "Sobornos 2012-2016".



La Fiscalía General de Ecuador informó que, aparte de cuatro sospechosos que ya están bajo investigación, tiene intenciones de vincular a otros 22: "La Fiscalía General, con fundamento en el artículo 593 del COIP (Código Orgánico Integral Penal), solicita a la Corte Nacional de Justicia día y hora para audiencia de vinculación de 22 personas, entre funcionarios públicos y empresarios, en el caso de Sobornos 2012-2016", dice el comunicado. Y agrega que en la audiencia "se sustentarán los elementos necesarios para la formulación de cargos". El escueto comunicado no menciona los nombres de ninguno de ellos, aunque sí aparecen en la lista entregada a la Corte por la fiscal general, confirmaron a Efe fuentes oficiales.



Tanto Correa, que oficialmente reside en Bélgica (aunque podría haber cambiado de domicilio), como Glas han sido ya implicados en otros expedientes judiciales. Correa no ha podido ser procesado por vivir en el extranjero, pero el exvicepresidente cumple una condena de seis años de prisión por asociación ilícita en otro caso que implica a la firma brasileña en sobornos a altos funcionarios y que él aduce que se trata de una persecución política.



Según las sospechas del nuevo caso, la constructora brasileña Odebrecht participó presuntamente en la financiación irregular de la campaña de Alianza País, por lo que los sospechosos son indagados por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.



Entre las principales investigadas en este caso están Pamela Martínez y Laura Terán, quienes trabajaron en la Corte Constitucional y también en la Presidencia de Correa. Otro nombre de la lista es el del exministro Vinicio Alvarado, así como los de ex altos cargos de la jerarquía administrativa del Gobierno e incluso de la Asamblea.



En la computadora de Terán la Fiscalía encontró recientemente un archivo con detalles de la presunta trama de aportes de contratistas para el sostenimiento del proyecto político del movimiento de Correa a cambio de contratos con el Estado.



Este jueves, el abogado de Terán, Luis Muñoz, denunció que de madrugada desconocidos dispararon contra el inmueble de su clienta y por una nota que hallaron cerca de la puerta opinó que "se pretende intimidar en el momento en que las investigaciones están llegando a algún punto que está tocando a alguien o algo que es neurálgico".



La Fiscalía rechazó "la acción delictiva de amedrentamiento a una de las procesadas" y aseguró que, conjuntamente con otras entidades del Estado, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los partícipes en la investigación del caso.



El ataque ocurrió horas antes de que Geraldo de Souza, exejecutivo de Odebrecht, rindiera su versión en el caso en videoconferencia desde Brasil.



Fausto Jarrín, abogado de Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia en la Administración de Correa y también bajo investigación, dijo que Souza confirmó que conoció a Pamela Martínez y que "en más de una ocasión" se acercó a su oficina por disposición de su jefe, Conciencao Santos, para entregarle sobres, cuyo contenido desconocía.



En sus declaraciones reconoció que estuvo encargado de la administración financiera de la empresa brasileña desde 2010 hasta 2015, pero "que no conoce" a Mera y que "nunca le ha visto y que nunca tuvo una relación con él", a decir del abogado del sospechoso.

EFE