Edil blanco pidió disculpas por acusar a maestros de haber dicho “viva el Frente Amplio” y reclamar su expulsión

El edil nacionalista Diego Rodríguez pidió disculpas luego de haber afirmado que en el video de la escuela 170 de Canelones un maestro arengó al grito de “viva el Frente Amplio”. En realidad el docente dijo “viva sexto año”, según confirmó la investigación realizada por la ANEP y que permitió archivar el caso.

“Era lo que muchos entendíamos que se decía. Claramente pedimos las disculpas del caso pero nos mantenemos firmes”, dijo Rodríguez a El Observador. “Es un error que cometí producto de que eso que se investigó no fue así. Uno asume las consecuencias, no tengo ningún problema en reconocer. El tema ya esta saldado. Me alegro que no se haya dicho viva el Frente Amplio”, reconoció.

Consultado sobre si se arrepiente de haberse adelantado a la investigación, respondió: “No, porque estamos en una democracia y los legisladores y las personas pueden expresarse de la manera que así lo sientan”.

“Hay que respetarlo y acatarlo”, dijo, sobre el archivo del caso y la investigación. “Está muy bien que se lleve transparencia. (...) No se dijo ‘viva el Frente Amplio’ y está bien que se aclare. Eso no quita que la educación pública en estos 15 años se le ha bajado la vara. Al Frente Amplio le duele que le digan la verdad”, agregó.

Rodríguez dijo que “es absolutamente falso que haya persecución” a maestros o dirigentes. “Lo que pasa que los que critican ese tipo de actitudes son los que no creen en las democracias plenas. Son los que tienen miedo de que se haga público el bochorno que están haciendo los gremios (...) Quiero ver también si el resto de los que dijeron que la educación con la LUC (Ley de Urgente Consideración) se privatizaba, van a pedir disculpas. Hicieron silencio de radio. Yo no escuche a ninguno”, apuntó.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) archivó este viernes la investigación sobre el video, donde un grupo de alumnos bailaba el Pericón Nacional, en el acto de fin de año. “Viva sexto año” se escucha en un video que tomó estado público, pero que llevaba a confundirlo con una arenga política.

La División Jurídica de ANEP tomó declaración a 16 testigos, incluyendo docentes, personal no docente y padres de alumnos. Además, recibió varios videos del mismo hecho, que permiten establecer que no ocurrió lo indicado por Rodríguez en el tuit que escribió el pasado jueves.

“De los creadores de educación, educación, educación, llega el ‘viva el Frente Amplio’ en un acto escolar. Espero que las autoridades reaccionen inmediatamente y se expulse a los responsables cuanto antes. La herencia que nos dejó 15 años de decadencia”, expuso entonces el edil.

De los creadores de Educación, Educación, Educación, llega el “viva el Frente Amplio” en un acto escolar. Espero que las autoridades reaccionen inmediatamente y se expulse a los responsables cuanto antes. La herencia que nos dejó 15 años de decadencia pic.twitter.com/XcYB9XslLC — Diego Rodríguez (@Diego__RS) December 16, 2021

Por otro lado, luego de que un video sobre el hecho tomó estado público, el diputado nacionalista Alfonso Lereté, –como presidente de la Comisión de Educación y Cultura– denunció el caso ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.