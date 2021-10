Edil de Soriano acusado de filmar a una compañera en la ducha dijo que “fue como una joda de campamento"

Israel Acuña, edil de Soriano por el Partido Nacional, dijo este martes que haber puesto un celular a través de la banderola del baño mientras se estaba duchando Tatiana Loitey, también edila del departamento por el mismo partido, “fue una broma”. Los incidentes, que salieron a la luz hoy, se dieron en un hotel de Paysandú, durante el Congreso de Ediles que tuvo lugar entre el 22 y el 24 de octubre.

El medio sorianense Agesor había informado que Acuña presuntamente había filmado por la banderola del baño a Loitey y que luego ella le eliminó las fotos y videos del celular.

"Soy una persona de hacer muchas bromas”, contó Israel Acuña a El Observador con respecto a lo sucedido. El edil describió que su cuarto estaba frente al de Loitey y que la banderola del baño de ella estaba pegada al suyo. “Me agarra el momento bobo, saco la mano para afuera con el celular y digo ¡foto!”, narró el edil.

Acuña declaró que, luego de introducir la mano con el celular por la banderola y dentro de la ducha de Loitey, ella lo acusó a los gritos de estar filmándola.

Andrea “Lola” Nievas, edila de Soriano y compañera de habitación de Loitey, estuvo presente durante los hechos. “Mientras se estaba duchando, ella me grita que por favor me fije porque le parece que hay alguien con un celular filmándola”, contó la edila. Nievas sostuvo que, al revisar, no vio nada, pero que minutos después Loitey salió de la ducha “muy nerviosa" y "fue al cuarto de Israel, donde comenzaron a discutir".

“Yo me río y le digo que lo del celular era una broma, como una joda de campamento”, se defendió Acuña.

Nievas contó a El Observador que, luego de unos minutos, Loitey volvió a la habitación y siguió duchándose, pero "cerró la canilla rápido" y salió de nuevo rumbo a la habitación de Acuña para pedirle el teléfono.

“Le di el celular y le dije que no había fotos y que no la había filmado, pero no había manera de hacerla entender”, sostuvo el edil. “Ella agarró el celular y empezó a cliquear”, dijo Acuña, luego de reiterar que él no le sacó ninguna foto o video en la ducha.

Nievas no estuvo presente durante este momento, pero dijo que Loitey le contó que “le agarró el teléfono a Israel y le borró todo en seco, sin mirar si había fotos de ella o no”. Consultada sobre si escucharon la exclamación de “¡foto!” que supuestamente emitió Acuña, Nievas dijo que no escuchó nada, pero que tanto ella como Loitey estaban escuchando música cuando todo sucedió.

Por su parte, Acuña siguió manteniendo su inocencia y manifestó que estaba dispuesto a pagar una pericia para demostrar que en su celular nunca existieron las fotos y videos de los que se lo acusa. "Reconozco que lo que hice fue una boludez, me agarró la hora boba", dijo el edil, y agregó que en su vida es "de hacer bromas todos los días".

Las consecuencias

“Al otro día le pedí disculpas a Tatiana, le dije que no había sido mi intención”, contó Acuña. Relató que horas después todos los ediles se fueron al Congreso, pero que cuando volvieron al hotel para almorzar, sus compañeros de bancada le preguntaron qué había pasado, y le instaron a irse para “apaciguar un poco las cosas”.

Israel Acuña se retiró del Congreso antes de que finalizara. Declaró que llamó a Tatiana Loitey “varias veces” para hablar del tema, pero que ella no le ha contestado el teléfono.

En la bancada del Partido Nacional de Soriano se respiran momentos de tensión. A las 19:30 de este martes tendrán una reunión para discutir lo sucedido y, según un edil del departamento, “los rumores de pasillo” dicen que se le va a pedir la renuncia a Acuña.

Por su parte, Acuña manifestó que, aunque se lo pidan desde la bancada, no va a renunciar porque él “no hizo nada”.