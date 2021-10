Gobierno intervendrá Casa de Galicia

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dispondrá en las próximas horas la intervención de la mutualista Casa de Galicia. Así lo confirmaron este martes a El Observador fuentes de ese ministerio, en el marco de la compleja situación financiera que afecta desde hace tiempo a esa mutualista.

El anuncio se da en medio de gestiones políticas que, en el Parlamento, comenzaron este martes en procura de garantizar la viabilidad de la institución.

La decisión había sido adelantada más temprano por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que en su audición partidaria destacó la gestión de la cartera comandada por su correligionario Daniel Salinas.

"Se ha hecho un seguimiento claro de la situación, se ha visto en qué forma se han ido cumpliendo las metas a las cuales se ha ido comprometiendo cuando recibía dinero de diversos fideicomisos, de diversos préstamos, con la garantía del Estado", dijo Manini. "Se ha hecho un monitoreo continuo de la situación entre las autoridades del MEF y del MSP”, agregó.

Manini recordó que "las autoridades del MEF han sido bien claras en que en este tema hay que tener todos los recaudos necesarios de cumplimiento de las metas asignadas. Mientras eso no se garantice, indudablemente que no se puede seguir desembolsando indefinidamente dinero, o dando garantías para esos desembolsos, que a la larga termina siendo lo mismo. No se lo puede seguir haciendo porque lo que está en juego aquí es el dinero de todos los uruguayos”.

Según el líder de Cabildo Abierto, "una vez más el MSP ha demostrado seriedad y responsabilidad. Eso es lo que se está buscando con las medidas que se están tomando, y con la segura intervención que en estos días se va a determinar de la institución. Asegurar su continuidad, asegurar la atención de sus socios y contemplar la situación de sus funcionarios. Creemos que merece todo el apoyo lo actuado por el MSP y además contemplando las exigencias del MEF, que no está dispuesto a seguir desembolsando dinero, ni dando garantía para préstamos, cuando la conducción de ésta o cualquier otra institución, no es la que se requiere, la que garantice en definitiva, el cumplimiento de las metas que lleven a la viabilidad de la institución”.