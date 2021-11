Ediles blancos proponen que bares y restaurantes puedan abrir más horas

Los ediles montevideanos del Partido Nacional presentaron un proyecto ante la Junta Departamental solicitando que se permita la apertura de bares, pubs y restaurantes hasta las 3.30 horas, planteando entre sus argumentos el inicio del verano, la reapertura de fronteras para el turismo que se produjo el pasado 1º de noviembre, y la disputa de las finales de las copas Sudamericana y Libertadores que tendrán lugar en Montevideo en las próximas semanas, y por las que llegarán a la ciudad decenas de miles de visitantes.

Hasta ahora, este tipo de locales pueden permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada. "Esta situación al día de hoy no solo es injusta, sino que no es lógica con la realidad sanitaria y los riesgos sanitarios de una y otra actividad, por lo que no es de sentido común seguir manteniendo la restricción de funcionamiento hasta las 2 am para bares, restaurantes, pubs y afines", establece la propuesta, firmada por los ediles Fabián Bravetti, Rafael Seijas y Rafael Rondán.

Además de la extensión en los horarios de funcionamiento, la propuesta solicita que se modifique la reglamentación departamental actual para permitir que entarimados, mesas y sillas ubicadas en el exterior de los locales de este tipo puedan funcionar hasta la 1 de la madrugada de domingo a miércoles, hasta las 2 los jueves, y hasta las 3.30 los viernes, sábados y vísperas de feriados no laborables desde este mes hasta marzo de 2022, y que durante diciembre se permita que funcionen hasta las 2 de la madrugada de miércoles a domingo.

"Debe tenerse en cuenta que estamos ingresando en una época del año que se caracteriza por un clima más caluroso, en el que se puede dar mayor uso a las mesas y sillas que bares, pubs y restaurantes colocan en espacios abiertos, disminuyendo con eso las posibilidades de contagio", plantean los ediles en su exposición de motivos.

Además, explican que la situación sanitaria actual permitiría este cambio, motivado también por la reactivación del turismo y por la llegada prevista de 60.000 espectadores para los próximos partidos finales organizados por Conmebol. Y también apuntan "no podemos perder de vista el consumo interno y de zafra en el que estamos entrando con la llegada de los primeros calores y el verano, lo que aumenta el consumo en estos establecimientos y también responde a la necesidad y el derecho al ocio y la diversión que tenemos todos los montevideanos y que hoy se ve restringido por los límites horarios".