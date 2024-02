Edith Hermida habló sobre los rumores de pelea con Eliana Guercio: "yo no me enojé con ella"

Tras la partida de Eliana Guercio del programa radial conducido por Santiago del Moro, surgieron especulaciones sobre un posible conflicto con Edith Hermida. Los rumores sugieren que la actriz habría renunciado tras un desencuentro con la locutora en "El Club del Moro".

En medio de esta situación, la panelista de "Bendita TV" decidió abordar el tema y ofrecer su perspectiva sobre la inesperada renuncia de su colega. En una entrevista con "Intrusos", Hermida aclaró: "Yo no tengo ningún problema con Eliana, desconozco las razones por las que se fue. Hoy Santiago dijo: ‘Chicos, Eliana no va a estar más con nosotros’. Yo la conocí un mes, estoy re contenta de trabajar en el club del moro, es el programa número uno".

Ante la ausencia de mención sobre el supuesto conflicto, el reportero la interrogó: "¿Decís que no fue por un tema de discusión, sino un tema operativo de su vida?". Con firmeza, Hermida expuso su punto de vista: "Yo creo que sí, yo no me enojé con ella, no me peleé con ella".

Después, Edith destacó el trabajo de su colega y expresó su disposición a comunicarse con Guercio en caso de ser necesario, resaltando su admiración por su dedicación y profesionalismo: “La llamaría porque me enteré hoy que no iba a venir más. Después cuando tenga tiempo la llamaría, es una chica muy trabajadora, tiene toda mi admiración. Soy re buena compañera y me encanta ella. No pregunté qué pasó, soy re chusma, estoy tranquila”.

Lo que comienza con controversia parece mantenerse en esa línea. La entrada de la actriz al programa de Del Moro, luego de la partida de Catherine Fulop, generó gran repercusión. Su incorporación repentina, al solicitar trabajo al conductor tras enterarse de la vacante, atrajo críticas en las redes sociales. Por otro lado, la llegada de Hermida al equipo fue más reciente, sucediendo tras la salida de Fernanda Carbonell. Se difundieron versiones sobre las razones de esta renuncia, que apuntan a motivos personales.

En un incidente aparte, Hermida experimentó un momento tenso en el aire durante una emisión reciente del programa Bendita. Pocos minutos después de iniciar, se percató de que su teléfono celular no estaba a su alcance.

La situación, inicialmente percibida como una escena cómica, evolucionó en el estudio y se convirtió en un problema evidente, con acusaciones contundentes. "Me lo robaron acá, adentro del estudio", afirmó la locutora.

Ante la gravedad de la acusación, Tamara Pettinato, colega del panel, intentó comunicarse con Hermida, pero su teléfono estaba constantemente ocupado, aumentando la preocupación y la tensión en el ambiente del estudio. Pettinato reveló que Edith Hermida estaba acusando a todos los presentes detrás de cámaras, mientras Enzo Aguilar, otro integrante del programa, intentaba agregar una dosis de ironía: "Sé que soy tucumano, pero no soy yo".

La discusión entre Hermida y sus compañeros se intensificó. Después de un largo período, se reveló que todo fue una broma preparada por algunos de los miembros del programa. Sin embargo, la identidad de los responsables no se hizo pública hasta el final de la emisión.