Educación: menores vacunados no deberán hacer cuarentena en caso de brotes

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas detalló que los menores de 18 años que tengan dos dosis de vacuna anticovid (en caso de los menores de 12 años) y tres (en caso de los adolescentes de 12 a 17), o hayan cursado el coronavirus en los últimos 60 días no tendrán que aislarse en caso de un brote en su clase.

En la educación primaria y secundaria, aquellos menores no vacunados o que tengan solo una dosis de la vacuna podrán volver a su instituto educativo a los ocho días, sin que se les exija un hisopado negativo. En lo que respecta a los alumnos de nivel terciario "no se va a pedir cuarentena ante ningún caso", solo una consulta médica ante el caso de síntomas, detalló Salinas.

Los docentes y funcionarios de todos estos niveles, si tienen dos o tres dosis no se pedirá cuarentena, pero si no tienen el esquema completo deberán cumplir el aislamiento por los días marcados para toda la población, dependiendo su situación vacunal. Es decir, cinco días para los vacunados con tres dosis, 8 para los que tienen dos dosis y 12 para los no vacunados, o siete siempre y cuando tengan un test negativo.

Si un funcionario tiene tres dosis de la vacuna, a pesar de no hacer cuarentena deberá testearse al quinto día de exposición, mientras que si tiene dos o menos dosis deberá realizarse un test "al inicio, y un test a los cinco días", marcó el ministro de Salud.

La decisión modifica otra tomada en febrero, cuando se estabecía que los alumnos o docentes no deberían testearse ante la aparición de un caso positivo en la clase, pero sí debían aislarse si habia dos casos con nexo en una clase, ya que pasaba a considerarse un brote.

Diferencia entre vacunados y no vacunados

Por otro lado, la decisión profundiza la diferenciación entre menores vacunados y no vacunados, que el gobierno había anunciado que no se produciría. Con el protocolo anterior la diferencia era que un vacunado podía volver siete días después de dar positivo, mientras que los no vacunados debían esperar 10 días. Eso porque se sostiene que el no vacunado demora más tiempo en eliminar el virus de su organismo. Ahora, en primaria y secundaria los no vacunados (que no hayan padecido el virus en los últimos 60 días) deberán volver a los ocho días en caso de existir un brote, mientras que el vacunado no se perderá días de clase.