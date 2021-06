EEUU comprará 500 millones de vacunas de Pfizer para donarlas a otros países

Estados Unidos comprará 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 para donarlas a otros países, informaron este miércoles The New York Times y The Washington Post.

Se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, haga el anuncio en la cumbre del G7 de esta semana, según The Washington Post. La medida llega en un momento en el que Estados Unidos se enfrenta a la presión de hacer más ante la escasez mundial de vacunas, después de que los países ricos compraran la mayor parte de los primeros suministros. El propio Estados Unidos ha vacunado a más de la mitad de su población, y la tasa de infección por covid-19 ha caído en picada en el país. Biden dio una pista sobre ese anuncio antes de embarcar en el Air Force One con destino a Reino Unido para reunirse con los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). Cuando se le preguntó si tenía una estrategia de vacunación para el mundo, dijo: "Tengo una y la anunciaré". El New York Times señaló que Biden aparecerá con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para hacer el anuncio. El acuerdo prevé que Estados Unidos pague el precio de las dosis "sin ánimo de lucro", y que los primeros 200 millones se envíen este año y los 300 millones restantes en 2022. El país norteamericano había anunciado el pasado jueves que donaría 80 millones de dosis de vacunas anticovid de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para ser distribuidas en América, África y Asia, el 75% de las cuales serán repartidas por el mecanismo Covax impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Leé también ¿Qué países latinoamericanos eligió EEUU para mandarle vacunas anticovid y a cuáles no? "Compartimos estas dosis no para asegurar favores o obtener concesiones" sino "para salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores", había dicho el presidente Joe Biden en un comunicado. Para las dosis compartidas a través del Covax, el gobierno de Biden dijo que priorizará a países de América Latina y el Caribe, así como del sur y sureste de Asia y de África. De Latinoamérica, EEUU incluyó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Por fuera quedaron Chile y Uruguay, los dos países con mejor vacunación del continente, y sus tres enemigos ideológicos: Venezuela, Cuba y Nicaragua. El acuerdo prevé que Estados Unidos pague el precio de las dosis "sin ánimo de lucro", y que los primeros 200 millones se envíen este año y los 300 millones restantes en 2022. Gira Europea El presidente estadounidense llegó este miércoles a Reino Unido para comenzar su primera gira europea que lo llevará a la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra y continuará después en Bruselas y Ginebra, donde se reunirá con Vladimir Putin, su par ruso.



El avión presidencial Air Force One aterrizó en la base aérea británica de Mildenhall, en el este del país, poco después de las 18:30 horas locales (14:30 horas en Uruguay). El presidente descendió de él de la mano de la primera dama, Jill Biden. AFP