El abrazo con Lacalle y los aplausos: así fue el backstage de El legado con Vázquez

Y también su emisión, entre otras cosas, porque 24 horas antes se había informado que la salud de Vázquez había empeorado, aunque el expresidente se encontraba lúcido y de buen ánimo durante el fin de semana.

De acuerdo a lo que contó la productora periodística del ciclo, María José Borges, Vázquez llegó agitado, pero con el correr de los minutos y el repaso de su vida personal y política se fue animando y los primeros signos de fragilidad quedaron atrás.

Relató Borges que uno de los hechos más significativos durante la grabación fue la llegada del también expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, que será el próximo invitado del programa, y el abrazo que espontáneamente se dieron los dos exmandatarios. En el video del backstage se los ve conversando en medio de sonrisas.

"Estaba Lacalle en maquillaje esperando, y Tabaré había dicho varios elogios sobre él en la entrevista, así que pensamos que podrían querer saludarse. Cuando se vieron, Tabaré abrió los brazos y dijo 'pero amigo, justo estaba hablando bien de usted'. 'Estaría diciendo mentiras, seguramente', le contestó Lacalle. Y así empezaron a tirarse elogios e ironías, y se abrazaron. Fue super afectuoso. Estuvieron un rato juntos, se sacaron fotos, conversaron", comentó Borges.

"La repercusión en parte me sorprendió, y todo el equipo está muy contento. Se trabajó con mucho pienso y cariño, como en cada programa, pero en este caso había una sensación de mucha responsabilidad, en el conductor y en todos. Nos generó mucha responsabilidad su estado de salud, que lo conocíamos y estábamos advertidos, y también porque es una figura muy grande que nos generaba mucho respeto".

"Es impresionante el amor de la gente por Tabaré Vázquez. Nunca me había pasado de abordar un personaje que generara eso en la gente. No nos pasó tanto con otros personajes", agregó la productora.

Pero además, la grabación terminó con un aplauso cerrado de todos quienes la presenciaron: "Habíamos presenciado una digna y lúcida pelea vital", escribió la productora.

Ignacio González, el conductor del ciclo, posteó un video del aplauso final y agregó un mensaje en donde aseguró que fue un final que "no conoce de colores políticos ni divisiones".

"Este aplauso no conoce de colores políticos ni de divisiones, es de un pueblo entero unido por la dignidad humana y la entereza de un ser humano extraordinario que con 80 años y en su 'etapa final' como él lo dijo, con gran esfuerzo y a pesar de la recomendación de todos los médicos, quiso venir por voluntad propia y con el apoyo de su hijo Álvaro, y grabó durante casi dos horas para dejarle su legado a todos los uruguayos, a nuestros hermanos argentinos y a toda América Latina que ayer estuvo de pie. Una muestra más de que el espíritu humano y el corazón son más fuertes que nuestro cuerpo, que los alojan mientras estamos de paso por esta vida", escribió.

"Lo que me gustó", sumó Borges, "fue darme cuenta de la repercusión que hubo más allá del programa mismo. Respeto mucho la televisión como medio y el fenómeno de que todos estemos mirando lo mismo por un rato y comentando, y eso me dio la sensación de estar viviendo algo especial, porque justo ese fin de semana se conoció la noticia de que Vázquez estaba delicado. Hubo gente que lo vivió como una despedida, otras que recordaron cómo les había cambiado la vida. Empezaron a recordar cosas de su propia vida y eso me pareció muy emocionante. Se tocó la fibra del público".