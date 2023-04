"El agente nocturno" y "Hambre": qué fue lo más visto en Netflix Uruguay la semana pasada

Todavía bajo la sombra de la Semana Santa, entre las películas más vistas en Uruguay la semana del 10 al 16 de abril a través de Netflix, se colaron largometrajes como La resurrección de Cristo (2016) en el décimo puesto y Noé (2014) en el cuarto. La película más vista de todas formas fue la tailandesa Hambre (2023).

Por el lado de las series, Transatlántico, basada en una historia real, ocupó el tercer puesto según la página web de FlixPatrol. Bronca, también nueva, y protagonizada por la comediante Ali Wong y Steven Yeun (The Walking Dead, Burning), fue la segunda más reproducida en Uruguay con la plataforma de streaming.

Una vez más, la serie más vista fue el thriller norteamericano original de Netflix, El agente nocturno; otra producción de 2023.

Las series más vistas en Uruguay

El agente nocturno Bronca Transatlántico The Blacklist Hasta ahora todo va bien Entrevías Obsesión Hasta que la plata nos separe Un hombre de Florida El asesino mediático

Las películas más vistas en Uruguay

Hambre Chupa Misterio a la vista 2 Noé Trolls 2: World Tour The Signing Irresistible Alquiler de padrinos Día del atentado La resurrección de Cristo

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99), estándar (US$ 12,99) y premium (US$ 15,99).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.