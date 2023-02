Netflix Uruguay: ¿qué fue lo más visto en la semana del 6 al 12 de febrero?

La semana pasada en Uruguay, el podio de series más vistas a través de Netflix se mantuvo igual que la semana anterior, con el thriller español La chica de nieve en lo más alto, seguido por las telenovelas La reina del sur y Hasta que la plata nos separe.

Lo opuesto sucedió con los largometrajes. Según el ránking que publica la página web FlixPatrol, las tres películas más vistas en Uruguay a través de la plataforma de streaming fueron: Bloodshot, Espíritu libre e Inifiesto, en ese orden.

Las series más vistas en Uruguay

La chica de nieve La reina del sur Hasta que la plata nos separe Arelys Henao: canto para no llorar Machos alfa Cromosoma 21 Habilidad física: 100 You Merlina Rebelde Way

Las películas más vistas en Uruguay

Bloodshot Espíritu libre Inifiesto Lobo Vikingo Ustedes El francotirador: la última masacre Francotirador 6: El tirador fantasma Stromboli Tu casa o la mía El gran huracán categoría 5

¿Cuánto cuesta Netflix en Uruguay?

Netflix presenta tres tipos de membresía mensual: básico (cuesta US$ 8,99, es decir $341,17 al mes), estándar (US$ 12,99, que equivale a $492,97) y premium (US$ 15,99, unos $606,82).

La opción más barata permite que solo un dispositivo vea contenido a la vez y que también en solo uno se puedan almacenar descargas; además, no tiene permitido ni el modo HD, ni el modo Ultra HD.

La opción estándar, por otro lado, permite que dos dispositivos vean contenido simultáneamente y hagan descargas. La resolución HD está disponible en este plan.

Por último, la opción premium permite que cuatro dispositivos reproduzcan contenido a la vez y almacenen sus descargas. Tanto la resolución HD como Ultra HD están disponibles con este precio.