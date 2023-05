El Amor Después del Amor: quién es el uruguayo que canta las canciones de Fito Páez en la serie de Netflix

En menos de una semana El Amor Después del Amor, la biopic de Fito Páez que sigue el camino del músico rosarino hasta la creación del disco de rock más vendido en la historia de Argentina, se ubicó como la serie más vista en Uruguay en la plataforma de Netflix. Los detalles de la vida del músico se comentan en las charlas de bares y en las redes sociales. Sus canciones se escuchan una y otra vez.

Sin embargo, la voz que interpreta las canciones de Fito Páez en la serie no es la suya. "Grabamos todo de vuelta, pero no grabó Fito. Siempre el espíritu fue, y esto fue hablado con Fito, poder hacer las versiones originales para la serie", dijo en entrevista con El Observador Juan Pablo Kolodziej, showrunner de El amor después del amor.

“Me parece que fue una buena decisión de la producción, porque yo sé cantar y me gusta hacerlo, pero no tengo esa voz que ha tocado las fibras de tantas generaciones”, dijo el actor que interpreta a Fito Páez, Iván Hochman, en una entrevista con Los Ángeles Times.

Quién es Agustín Barrios: el uruguayo que le puso su voz a Fito Páez

El que puso su voz en las grabaciones de los hits de Páez fue el uruguayo Agustín Britos, el sanducero que es imitador de Páez y lidera una banda de tributo al artista. En una entrevista con el programa Un problema menos de Radio Mitre Mar del Plata, el músico habló sobre el proceso de selección para la serie de Netflix y la grabación de las canciones.

Barrios participó del programa de imitadores Yo me llamo que produjo Teledoce en 2014 y fue a partir de esa participación que lo contactaron para un casting. “Lo de Fito empezó por el programa internacional Yo me llamo que se hace acá y en Perú donde entran imitadores de todos partes a imitar a sus artistas favorito. A raíz de eso y que están los videos en Youtube del programa, supongo que consiguió mi contacto el señor Carlos Vandera que es un músico que acompañó a Fito y que fue el que me contactó”, recordó.

Carlos Vandera –el rosarino, productor musical, guitarrista e integrante de la banda de Fito Páez– estuvo a cargo de la producción musical de la serie junto a Diego Olivero. Ambos trabajaron en conjunto con los guionistas para llegar a una curaduría de los temas de Páez para la serie, la grabación y la posproducción.

"Quiero decirles que tuve el placer y el honor de que me este coacheando el señor Carlos Vandera a quien admiro y adoro muchísimo, la paciencia que me tuvo este ser humano increíble. La onda que tiene la energía todo la verdad eternamente agradecido con él y con los ingenieros. Gracias", escribió el uruguayo en sus redes sociales junto a una foto con el músico en los estudios de gabación.

El sanducero contó además que fue elegido por el mismo Páez para interpretarlo: “Estaba entre yo, un peruano y otra persona más. Me hicieron cantar El amor después del amor. El qué elegía era Fito y a los dos días me llamaron para decirme que había quedado y a la semana tenía que estar en Buenos Aires a grabar”.

“Grabé todas las canciones y un tema inédito que está en la serie. Algo que nunca editó Fito y que es de hace mucho tiempo. Fue todo un desafío hacer el lip sync de la voz del actor”, agregó refiriéndose al desafío de acompañar el movimiento de los labios del actor con su propia voz en el doblaje.

El imitador uruguayo compartió imágenes del backstage en sus redes sociales: "Estoy muy emocionado y agradecido de poder ponerle mi voz a esta serie es un sueño hecho realidad", escribió.