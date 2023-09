Orgullo puro: Los Teros cayeron 27-12 con Francia pero pasaron el mensaje de que merecen jugar contra los grandes

Uruguay golpeó la mesa en su debut por el Mundial de Rugby. Sí, perdió 27-12 ante Francia, pero fue el equipo que se fue aplaudido en la noche de Lille. Y no un aplauso condescendiente al equipo menor: fue el reconocimiento de una selección que tiene 10 veces menos prespuesto, que no tiene competencia de alto nivel, y que así y todo le jugó de igual a igual a una potencia. Tanto que le impidió el bonus ofensivo.

Pero además, hay que ser realistas: la meta para este partido, según la evaluación hecha con World Rugby, era perder hasta por 30 puntos. Los Teros acortaron a la mitad esa diferencia. Y hasta tuvieron chance de ganarlo. De hecho estuvieron lejos de hacer un partido perfecto. Lo cual, además, llena de esperanzas para los dos grandes objetivos del Mundial: los partidos ante Italia y Namibia , los dos que se buscaban ganar en la previa para clasificar directo al Mundial 2027. Porque corrigiendo, Uruguay mostró que ese objetivo no es ninguna locura.

Habría que hacerle un monumento a estos tipos. A los que miramos de reojo cuando dicen que vienen a ganarle a Francia o a Italia. Y como Fiji en 2019, una y otra vez nos tapan la boca.

Si había una duda que despejar, Los Teros lo hicieron en los primeros 40 minutos en el Stade Pierre Mauroy. Porque en el debut ante Francia, uno de los máximos candidatos en el Mundial de Rugby, jugaron de igual a igual. Sufrieron en defensa por momentos, pero también le causaron muchos problemas al rival en ataque. Y encima sufrieron dos decisiones polémicas: una amarilla en Francia que bien pudo ser roja, y un try anulado, que hubiese sido el del 13-12, por una pantalla discutible de Tomás Inciarte.

Franck Fife / AFP

Este grupo tiene una convicción a prueba de todo, y lo mostró cuando, tras arrancar 0-3 a los 4 minutos por un penal nacido del scrum (uno de los principales problemas de Uruguay en el primer tiempo), salió a buscar a Francia. Cuatro fases yendo hacia adelante y luego la magia de Fellipe Etcheverry con el pie, que encontró a Nico Freitas para poner el 5-3.

Uruguay fue efectivo. Jugó muy poco con pelota y en campo rival, pero cuando lo hizo, dañó a Francia.

Pero ese lapso después del try fue cuando pasó peor. Porque el scrum atravesó demasiados problemas (tres penales en 15 minutos) y además se cumplió lo que decía Guzmán Barreiro el día previo: Francia lo fue a buscar con todo. A Los Teros les costó hacer pie, acostumbrarse a ese ritmo en defensa. No pudo enlentecer la pelota rival, Francia atacó cerca de la base y encontró espacios. Y en esa lógica, tras dos penales en scrum, en el tercero Lucu atacó la base y encontró a Jaminet para poner el 10-5.

Franck Fife / AFP

Los Teros no podían obtener: no con el scrum, ni con el line, y el juego con el pie era bueno y le daba chances a los franceses. Otro penal, también por el scrum, trajo el 13-5.

Ahí apareció lo mejor de Uruguay, que consiguió hacer más pie en el contacto, que corrigió el scrum, todo lo cual trajo penales que les permitieron salir de su campo. Encima Francia se quedó con 14 por una amarilla a Taofifenua que, por el criterio mostrado en este Mundial, debería haber sido roja.

Y Uruguay otra vez en campo rival lastimó: line, maul, Arata la sacó, jugó con Vilaseca, espalda con Tite Etcheverry y try, pero el referee lo dio vuelta por una de esas pantallas que se cobran poco.

Y en el segundo tiempo el equipo lo fue a buscar. Con ese convencimiento a prueba de todo, por lo que una y otra vez pensamos que están locos, y ellos van y demuestran. Corriendo, atacando, buscando al rival con los backs. Demostrando que en la batalla física pueden pelear sin problemas. Una jugada de backs digna de los All Blacks, con fases rápidas, y una diagonal fijiana de Balta Amaya, puso el 13-12, ahora sí. Pero no duró nada, porque en la siguiente una salida tapada a Tite trajo el try francés para que volvieran a respirar 20-12.

Pero a esa altura ya era otro partido. Porque Francia estaba demasiado nervioso para largarse, y Uruguay no pasaba apuros más que por el scrum que siguió causando problemas a no ser por esa breve primavera del primer tiempo. El maul, del que se temía tanto, trabó cada intento de Francia, que terminó siendo una versión demasiado demorosa de sufrir la mayor sorpresa de la historia de los mundiales.

Los Teros, cansados, golpeados, lo fueron a buscar. Tuvieron un penal y fueron al maul, Francia, en la misma situación, pateó un penal desde la mitad de la cancha, a pesar de que necesitaba el bonus. Probó con el scrum, probó con el maul, y siempre hubo una defensa más de Los Teros.

Les faltaron piernas en el final. Llegaron errores no forzados en defensa, en el manejo, lo que trajo un scrum y recién a los 76’ Francia consiguió el try del 27-12 que definitivamente cerró el partido: scrum, fases hacia adelante, espacio por afuera y salteo para el try contra la bandera. Fue curioso: el que ganaba era el local, pero mental y anímicamente estaban mucho mejor Los Teros.

Por eso fueron a buscarlo en el cierre. Con orgullo, con ganas de mostrarle al mundo a que vinieron. No pudieron 3 veces desde el line. Lo buscaron por afuera, y no pudieron darle ritmo a los ataques.

Pero eso no borra la realidad: el que se fue con la frente en alto esta noche fue Uruguay. Y no es un consuelo tonto: en este momento convulso del rugby Mundial, en el que las potencias no quieren darle partidos a los más chicos, Uruguay golpeó la mesa y pasó bien claro em mensaje: necesitamos esta competencia para poder tener el resto que permita, dentro de poco, ganar estos partidos.

Ese mensaje lo escuchó todo el mundo del rugby esta noche. Ahora tienen que actuar.