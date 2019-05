El aporte del interior a la selección uruguaya: el 37% llegó de OFI

Durante muchos años el fútbol del interior fue un gigante dormido. Estaba ahí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. La capital lo miraba de reojo y se interesaba por él cuando llegaba el cuento de algún jugador con condiciones que pudiera bajar a Montevideo para brillar en la elite del fútbol local.

Incluso, cuando nadie escapaba el aporte del interior a la selección. Desde lo más remoto de la historia Uruguay se nutrió de jugadores formados en los campitos de los pueblos más lejanos.

Los tiempos cambiaron. La nueva modalidad de gobierno en el fútbol uruguayo, tras los cambios registrados en el estatuto en noviembre de 2018, es inclusiva. Y todos los estamentos del fútbol deben estar representados, incluida la propia Organización del Fútbol del Interior (OFI). Esto llevó a cambios. Entre ellos, que el interior se mire con otros ojos.

Referí realizó un informe sobre la procedencia de los 109 jugadores convocados por el cuerpo técnico de la selección uruguaya desde 2006 a la fecha. El mismo arroja que 64 de los profesionales citados nacieron en Montevideo, 41 en distintos lugares del interior y dos en el exterior. Los oriundos del exterior son el golero Fernando Muslera (Buenos Aires) y Matías Aguirregaray (Porto Alegre).

Traducido en porcentajes el 37,6% de los citados proviene del interior contra el 58,7% de la capital.

Otro hecho significativo es que, entre los 10 jugadores con más partidos en la historia de la selección nacional, seis provienen del interior (Diego Godín, Cristian Rodríguez, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Lugano y Egidio Arévalo Ríos), uno de Argentina (el golero Muslera) y tres son capitalinos (Diego Forlán, Maximiliano Pereira y Diego Pérez).

El recambio

La tendencia se ha incrementado en los últimos tiempos. En el recambio que se produjo a partir de Rusia 2018, se tomaron nueve jugadores de la capital (Diego Laxalt, Jonathan Urretaviscaya, Federico Valverde, Guillermo Varela, Gastón Pereiro, Mathías Suárez, Bruno Méndez, Giovanni González y Erick Cabaco) y siete del interior (Matías Vecino, Federico Ricca, Rodrigo Bentancur, Mauricio Lemos, Maximiliano Gómez, Lucas Torreira y Marcelo Saracchi).

En todo esto influyen las nuevas leyes del mercado. Antes, porque no era tan redituable, no se apostaba a formar jugadores en el interior. No había una apertura a los mercados como existe en la actualidad. Hoy muchos clubes de tierra adentro venden o tienen acuerdos directos con equipos del exterior. Los casos de chicos que partieron desde el interior a otros mercados abundan. Uno de los más resonantes fue el de Rodrigo Bentancur que se fue directamente de Artesano de Nueva Helvecia a Boca Juniors, y actualmente se desempeña en Juventus de Italia.

Del mismo club salió el golero de la selección sub 20, Franco Israel, que tras su paso por las juveniles de Nacional y sin debutar en el plantel principal, emigró a Juventus. Artesano firmó un convenio con River Plate de Argentina para la captación de talentos.

Todo esto redunda en beneficios económicos. Hoy se cobran derechos de formación (el 5% de la transferencia se reparte entre los clubes que formaron al futbolista). Entonces el interior despertó a las nuevas normas de mercado y formar juveniles pasa a ser vital para el desarrollo de las instituciones.

Proyecto U2030



A toda esta movida se sumó la OFI, que de la mano de Luis Matosas –coordinador de los cursos de entrenadores de esa organización– y el preparador físico Jorge Franco, armaron un proyecto de trabajo para capacitar a los chicos de edades entre 14 y 17 años.

Desde marzo de este año, de lunes a miércoles 600 jugadores y jugadoras se perfeccionarán en los centros de formación de OFI.

Franco explicó a Referí que realizaron un estudio y “en un momento vimos que en el interior había 40.000 jugadores de entre 13 y 20 años con escasa competencia y pocos entrenamientos. Eso hacía que los jugadores se aburrieran porque no tenían competencia”.

Fue así que se puso en marcha el programa Uruguay 2030 (U2030).

En el año 2017 se realizó la primera experiencia en Soriano. Un año después se sumó una nueva sede, la de San Gregorio de Polanco. Y desde marzo del presente año están en funcionamiento San Carlos, Trinidad, San José, Canelones y Paysandú.

Soriano, el adelantado, lleva tres años con su centro de entrenamiento y San Gregorio de Polanco, dos, en donde varones y mujeres se perfeccionan sin tener que viajar a clubes de la capital.

La apuesta



En su última entrevista con Referí, el técnico de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, hizo referencia al fútbol del interior. Un punto que forma parte de su proyecto original, y que en el último contrato que firmó acordó atender más de cerca.

El técnico expresó: “Fuimos a los lugares que creíamos que teníamos que ir, como las Intendencias, Congresos de Intendentes, a los directores de deportes de las intendencias, pero hay toda una especie de problemática y con esto no quiero decir que no se hacen inversiones en el deporte, pero sí falta cierto apoyo para que sean cada vez más los jugadores que hacen fútbol en el interior, sobre todo en la niñez, para que jueguen más cantidad de partidos”.

El técnico entiende que se debe invertir en el fútbol del interior desde edades tempranas para no perder talentos en un país que, con relación al resto, corre en desventaja por sus escasos habitantes. Esto se traduce en un menor número de futbolistas elegibles para las selecciones nacionales.

“Hay que mejorar ese producto. Aumentar la potencialidad. No hay por qué esperar a que lleguen a una selección juvenil para fundamentarlos o para enriquecer su potencial. Está más que sabido y, lo dicen todos los libros que hablan de fútbol infantil, que a partir de ciertas edades, sobre todo desde los 8 años, los niños pueden incorporar muchísimos conceptos futbolísticos y la base conceptual es importante”, reflexionó el entrenador de la selección.