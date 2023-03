El arranque goleador de Arezo en Peñarol está entre los mejores de la historia: mirá la comparación con Morena

El actual goleador de Peñarol, Matías Arezo, ha tenido un comienzo de temporada espectacular.

Una de las flamantes figuras de los aurinegros, comenzó con todo la temporada.

Es que Arezo ha convertido 10 goles en sus primeros seis encuentros, con dos hat tricks incluidos.

Como informó días pasados Referí, el delantero ya superó el récord del mejor goleador de Peñarol en todo 2022, Ruben Bentancourt, quien solo llegó a nueve tantos y luego de 39 partidos en toda la temporada, 33 por la actividad local y seis por la internacional.

A su vez, uno de los hat tricks que convirtió Arezo se dio el pasado martes ante River Plate, por la actividad internacional, en este caso Copa Sudamericana.

Hasta ahora, por Copa Libertadores o por Copa Sudamericana, hubo pocos futbolistas carboneros que convirtieron tres goles en un encuentro y a partir de este martes, Arezo es uno de ellos.

Esta es la lista de esos futbolistas:

Spencer (2 veces)

José Sasía

Pedro Rocha (2 veces)

Raúl Castronovo

Fernando Morena (3 veces)

Carlos Aguilera

José María Franco (2 veces)

Agustín Álvarez Martínez

La comparación con Fernando Morena

Fernando Morena es el máximo goleador en la historia de Peñarol.

En 1975 le batió el récord de 1933 a Pedro Young y llegó a 34 tantos.

Tan solo tres años después, en 1978, él mismo se batió su propio récord y alcanzó los 36, una marca que sigue siendo insuperable.

Eran tiempos en que los jugadores del fútbol uruguayo no emigraban, como muy posiblemente pueda suceder con Arezo a mitad de temporada, ya que su contrato con Peñarol vence a fin de año, pero tiene una cláusula de salida en junio si el club dueño de su ficha, Granada, así lo requiere.

Si se comparan los primeros seis partidos que jugó Morena en aquel 1978, su mejor año goleador, con los primeros seis de Arezo en Peñarol en esta temporada, el actual jugador carbonero lo supera.

Morena en 1978 llevaba ocho goles en esos seis compromisos, mientras que Arezo llegó a 10 en este 2023.

Aquí está el detalle de ambos jugadores:

Fernando Morena:

1-15/03/1978, Fénix 4-2: 2 goles

2- 20/03/1978, Danubio 4-2: 2 goles

3- 23/03/1978, Liverpool 3-0: no marcó

4- 26/03/1978, Sud América 5-0: no jugó

5- 01/04/1978, Bella Vista 5-0: 3 goles

6- 09/04/1978, Defensor 2-2: no marcó

7 12/04/1978, Cerro 3-1: 1 gol

Matías Arezo

1- 4/2/2023, Cerro 2-0: 1 gol

2- 13/2/2023, La Luz 4-3: 3 goles

3- 19/2/2023, Boston River 1-0: no marcó

4- 25/2/2023, Defensor Sp. 2-2: 2 goles

5- 5/3/2023, Dep. Maldonado 2-1: 1 gol

6- 7/3/2023, River Plate 4-0: 3 goles