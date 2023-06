El balance agridulce de Álvaro Rodríguez, que tras no ir al Mundial sub 20 no logró su objetivo en Real Madrid

El delantero uruguayo de Real Madrid, Álvaro Rodríguez, hizo un balance tras el cierre de su temporada, la que terminó sin poder lograr el objetivo que tenía su club y por el que no fue cedido a la selección uruguaya para jugar el mundial sub 20 de Argentina, en el que la celeste fue campeona.

Real Madrid Castilla, el equipo filial de los blancos en el que juega el atacante uruguayo, no pudo lograr el ascenso a Segunda división de España, que era el gran objetivo de esa categoría que es dirigida por Raúl González.

El equipo del "Toro" Rodríguez, de 18 años, jugó este domingo la definición del ascenso ante Edense y tras estar arriba en el marcador en algunos momentos, empató 3-3, luego del 1-1 de la ida en Madrid.

EFE

Álvaro Rodríguez

El reglamento establece que en caso de igualdad, el de mejor resultado en la fase regular subía. Y por eso ascendió Edense.

“Estamos tristes por no haber terminado como merecíamos, pero estoy seguro de que el Castilla estará donde se merece estar, en la élite”, dijo Álvaro Rodríguez este lunes en un mensaje de Instagram.

Pese al trago amargo, el delantero valoró su temporada, en la que llegó a debutar en Primera división bajo las órdenes del DT Carlo Ancelotti y logró marcar su primer gol.

“Gracias a todos vosotros he podido cumplir muchos sueños que tenía desde que era pequeño y he crecido como jugador y sobre todo como persona”, dijo el atacante que jugó el Sudamericano sub 20 con la selección uruguaya.

Luego, Real Madrid no lo cedió para el Mundial sub 20, ya que no era obligatorio.

“Toca descansar, desconectar y recargar pilas para afrontar lo que viene, que seguro que será increíble. Gracias por este año Real Madrid”, agregó el uruguayo, de quien Ancelotti había manifestado que pensaba subirlo al plantel principal para la próxima temporada.