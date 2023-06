¿Qué pasó entre Sofía Martínez y Coco Basile en el vestuario? La periodista explicó qué ocurrió en la despedida de Riquelme

La periodista argentina Sofía Martínez aclaró este lunes qué pasó entre ella y el entrenador Alfio “Coco” Basile en uno de los vestuarios de la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera, en la previa del partido homenaje al ídolo de Boca Juniros.

La joven periodista tuvo que cubrir el camerino en el que estaban los jugadores que iban a representar a la selección argentina, entre ellos Lionel Messi.

Basile fue el DT de ese equipo y estaba en el vestuario cuando vio a Martínez ingresar a hacer un móvil en vivo.

Pero al entrenador mundialista con la selección argentina en EEUU 1994 no le pareció correcta su presencia y le reprochó que no podía entrar a un vestuario de hombres mientras estos se estaban cambiando. “Querida, no podés estar acá. Fijate... mejor no mires que te vas a asustar. Después, después hablamos. No podés entrar así a un vestuario de hombres”, le dijo.

🇦🇷 | "Querida, no podés entrar acá": el Coco Basile le pidió a Sofía Martínez que saliera del vestuario de hombres.pic.twitter.com/gMNzzuthUS — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 25, 2023

Martínez pensó que se trataba de una broma y siguió con su nota en otro sector del camerino. Fue hacia donde estaba sentado Messi y le hizo unas preguntas a Pablo Aimar, que estaba junto al 10 campeón del mundo en Qatar. Pero mientras le hacia preguntas al ayudante de Lionel Scaloni, Messi se fue del lugar.

El video circuló en las redes, con repercusiones de todo tipo.

Este lunes la periodista explicó lo que pasó en ese momento con Basile.

“Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda”, contó a Perros de la calle de FM Urbana Play, programa en el que es columnista.

“No podía creer que me lo estaba diciendo en serio. Estaba todo chequeado para que entre, pero por ahí él no lo sabía. Fue un error de comunicación”, agregó.

Pese al intercambio que tuvo con Basile, Martínez dijo que intentó hacer su trabajo lo mejor posible y por eso hizo entrevistas a los futbolistas.

También contó que luego de lo ocurrido tuvo una charla con el entrenador en la que se enteró que no tenía conocimiento de que ella iba a estar haciendo notas en el vestuario.

Además, dijo que a Basile no le gustó que una mujer ingresara al vestuario de hombres: “Tiene otra concepción y lo entiendo”, lo justificó.